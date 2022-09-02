微软正式推出XGPU家庭组，支持最多五个人组队！

作者：骷

【天极网数码频道】最近，微软Xbox开始在部分地区测试XGPU家庭订阅服务，这对不少游戏玩家来说是一个比较好的消息，可以大幅降低玩家在XGPU上的费用支出，可以说是一个十分诱人的套餐。

如今，微软正式对外公布了家庭组计划，而且在范围选择上，微软并没有将成员限制在现实的家庭成员中，唯一的限制就是加入该项服务的用户需要处于一个国家。

微软Xbox Series X|S于2020年的11月10日正式上市，不仅带来了新的《光环：无线》《极限竞速：地平线5》等超级3A大作，还推出了影响游戏格局的XGPU服务。XGPU全称为Xbox Game Pass Ultimate，U代表的是终极版本，是目前微软全部订阅会员的集合。其中包括了微软自家的XGP、Xbox Live Gold以及EA的EA Play会员。

所以XGPU =主机的XGP+主机的EA会员+主机的金会员+电脑端的PGP和EA会员+APP的XGP，能以订阅制游玩微软以及EA为玩家准备的游戏库，在付费期间，所有库内的游戏均免费游玩。此外，微软的Xbox均支持不换号转区，这让游戏玩家们瞬间疯狂，导致直到如今微软的Xbox Series X依旧处于缺货的状态，想要购买只能加价。

这次在内测中新推出的XGPU家庭共享模式，可以让加入到该计划中的玩家也可以在他们的主机、PC或者支持的设备上进行云游戏。二拥有XGPU主会员的玩家想要邀请他人加入自己的共享计划也十分简单，如果是本身没有XGPU的玩家，只需要在购买了相关的计划之后，就可以通过电子邮件或是链接来邀请他人加入。

如果本身已经拥有XGPU会员的玩家操作也不甚相同，只不过需要注意的是，如果选择加入到新的家庭共享计划并成为发起人时，XGPU剩余时长将会有所改变，比如一个月的XGPU会员在新的家庭组共享计划中，就只有18天的有效时间。同时，本身已经有XGPU的玩家也不可以加入到其他玩家的多人共享模式当中，需要等到会员过期或者手动取消现有订阅才可以。

微软在爱尔兰和哥伦比亚推出的 Xbox Game Pass 朋友和家庭计划定价为每月 21.99 欧元(爱尔兰)或 49900 COP(哥伦比亚)，分别约合 151.95 元、77.27 元人民币，相比单独买 Xbox Game Pass Ultimate 更划算。简单来说，五个人组团的话每人每月只需 15 元即可享受所有 Xbox Game Pass Ultimate 福利，无论是主机、PC 还是云游戏。

可以看出，这项服务在实际的运作上，可以为游戏玩家省去不少的费用，也就难怪不少玩家翘首以盼期望微软早日推出此项服务。