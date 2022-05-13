影像产品亮点频出 整体业绩逆势上涨 尼康截至2022年3月财报正式发布

Yesky数码影像频道

【天极网数码频道】5月12日，尼康截至2022年3月的全年财年财报(2021年4月1日-2022年3月31日)正式发布，尼康集团全年销售收入达5,396亿日元，较上一财年增加达884亿日元;营业利润突破499亿日元，超出经多次上调的利润预期达29亿日元，且所有尼康旗下事业部皆实现了大幅增收。其中影像方面，本财年推出的多款影像产品接连掀起市场热潮，在全球半导体等零部件供应不足、可换镜数码相机全球市场整地走低的大背景下逆势上涨，实现全年销售收入达1,782亿日元，与上年相比增加18.7%;营业利润突破190亿日元，推动整体业绩持续向好。此外，尼康还发布了截至2023年3月财年的预期，将集团全年销售收入预期提升至6,200亿日元。

在过去的这一财年中，尼康发布的产品亮点频出，其中ASP-C画幅/DX格式微单数码相机尼康Z fc凭借复古设计和领先性能引爆关注热潮;尼康微单Z系列首款旗舰机型――全画幅/FX格式微单数码相机Z 9则汇集了尼康领先的光学技术，前所未有的强大性能再度树立行业典范，大大拓展了影像创作的可能性。此外，尼康在这一财年还先后发布了尼克尔 Z 微距50mm f/2.8、尼克尔 Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR、内置1.4倍增距镜的尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S、尼克尔 Z 800mm f/6.3 VR S等多款镜头，延续在光学领域的深厚积淀和领先品质，满足从微距到超远摄、从定焦到变焦的不同创作需求。尼康还计划于2022年底前发布更多Z卡口微单镜头，进一步扩充产品线，不断满足消费者的多样需求。

服务方面，2021年11月，尼康直营店在上海盛大开幕，以设计感十足的创作空间与形式各样的丰富活动，与众多热爱摄影的创作者一起踏上灵感启迪之旅。此外，“尼康超级创意营”、“尼康创意营”及“尼康创意营外拍活动”也先后走进广州、上海、武汉、深圳、西安、重庆、成都、济南、沈阳、哈尔滨、昆明、南宁、南昌及厦门等城市，带领爱好者深入了解影像产品的魅力。不仅是线下，尼康在这一财年继续完善线上服务，“我的尼康”微信小程序三度更新升级，全面优化功能模块和使用体验，注入更多社交属性，让影像创作的分享和讨论更加便利。

基于该财年的突出表现，尼康进一步上调了截至2023年3月财年的收入预期。未来，尼康将进一步深耕影像技术，为广大专业摄影人士和摄影爱好者带来更加值得期待的全新力作和优质服务，助力创作者尽情探索影像世界的广阔天地。