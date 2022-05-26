第十二届尼康电影节获奖名单正式揭晓

Yesky数码影像频道

【天极网数码频道】日前，第十二届尼康电影节获奖名单在法国巴黎Grand Rex电影院正式公布。本届电影节以“梦想”为主题，邀请法国著名导演、演员、编剧吉尔・勒卢什担任评委会，为新兴创作力量搭建了一个展现才华的舞台。本届尼康电影节共收到1605部参赛作品，创作者们在2分20秒的时间内，用短片、动画或纪录片的形式诠释主题。其中50部优秀作品脱颖而出入围决赛环节，评委会从中选出了各个奖项的最终获奖作品。本届电影节的获奖作品及所有入围短片都可以在尼康电影节官方网站观看： https://www.festivalnikon.fr/en

电影节官网链接：https://www.festivalnikon.fr/en

Christophe Ideal创作的短片《喂天鹅》获得了本届电影节的评委会大奖。作品讲述了女主角Jennifer Gold追逐梦想的故事，她在潜意识的深渊与亲友、陌生人相遇，角色与光影、音效和创意共同构筑起独特的超现实风格。Adrien Parmentier和Raphaël Berlucchi创作的《在她眼中》斩获最佳摄影奖，作者通过一个小女孩的眼睛向观众展示家庭生活中的片段，用坦率感人的故事和迷人的构图语言，让画面充分地为传递情感服务。

评委会大奖获奖作品《喂天鹅》

最佳摄影奖获奖作品《在她眼中》

本届电影节期间共有超过200万访问者登录官方网站，获得约15万张公众投票。观众奖由Paul Deby创作的《清醒的梦想》夺得，影片中讲述了一个“清醒的白日梦”，主角在梦中可以控制一切，进而选择自己的命运。最佳国际短片奖由Manon Talva和Louis Lecointre创作的《快递模式》摘得，影片以两位女性的生活片段与消费社会相连接，两个迥然不同的梦想在21世纪的时代背景下奇妙交错。

观众奖获奖作品《清醒的梦想》

最佳国际短片奖获奖作品《快递模式》

Arthur Chays执导的动画短片《勺子》荣获导演奖，让一位母亲通过日常随处可见的勺子、梯子逃避日常生活、实现梦想。影片有着优秀的节奏感和幽默感，充满戏剧性的结局也给人留下了深刻印象。《梦想派对》斩获最佳剧本和最佳男演员两项大奖，这是创作者第三次参加尼康电影节，富有诗意的故事和表演令人动容。最佳女演员奖颁给了《上升》中的Delphine Théodore，她在片中饰演一位意识到梦想遥不可及的年轻女性，用表演传递了爆发的情绪。

最佳导演奖获奖作品《勺子》

最佳剧本和最佳男演员获奖作品《梦想派对》

最佳女演员奖获奖作品《上升》

最佳评论家奖颁给了Benjamin Ifrah创作的第二部短片《甜蜜的梦》，短片主角从事着“梦想售后服务”的工作，充满出人意料的喜剧效果。Monsieur Redcastle和Marc Riso创作的《让・尚布尔》荣获最佳音效奖，短片杰出的配乐让观众戴上耳机就可以身临其境地投身于角色的梦境之中，跟随他一路追逐成为英雄的梦想。

最佳评论家奖获奖作品《甜蜜的梦》

最佳音效奖获奖作品《让・尚布尔》

Aretha Iskandar和Edouard Lemiale联合执导的短片《亚历克斯》荣获最佳学生电影奖。这部短片的灵感来源于一个真实的故事，讲述了主角亚历克斯穿越非洲前往欧洲的经历，怀抱梦想出发、又不得不面对现实的戏剧冲突感人至深。于2018年设立的爱丽丝・盖伊奖以世界首位女性导演命名，旨在支持女性导演的创作。这一奖项今年首度在尼康电影节颁发，Mathilde La Musse凭借短片《每周两小时》摘得这一荣誉。

最佳学生电影奖获奖作品《亚历克斯》

爱丽丝・盖伊奖获奖作品《每周两小时》

尼康电影节自2011年创办以来，始终秉持“让每个人都可以轻松创作和分享短片”的理念，鼓励更多人投身创作者的行列，通过光影作品表达自我，不断探索影像创作的无穷魅力。