联发科推出首款VR芯片，索尼PS VR2宣布首发，明年2月上市！

【天极网数码频道】今日，联发科举办高管峰会，并且在会上推出首款用于VR领域的SoC。同时还宣布这颗芯片将用于索尼即将推出的PS VR2上，甚至在会上还拿出了这款PS VR2进行了演示。不过联发科并没有透露太多关于这颗芯片的信息，预计会留到PS VR2上市前才解禁。

前不久，索尼正式官宣PS VR2将会在明年2月22日正式推出，11月15日开启预购。不少期待已久的玩家期待这款产品已久，同样有很多资深玩家猜测这次索尼将会采用哪个厂商的SoC，如今答案总算揭晓，虽然联发科早年在手机领域的口碑算不上好，但是在芯片领域还是有着非常深厚的实力。

索尼PS VR2官方建议零售价为549.99美元或4580港币，折合人民币约4004元或4246元，PS VR2控制器充电底座的建议零售价为398港币，折合人民币约369元。作为一款VR设备，其售价甚至高于PS5的整机售价，PS5刚发售时光驱版的建议零售价仅为3899元。

对于VR设备而言，4000多元的售价其实并不算高，比如知名的HTC Vive Pro价格就来到了6000+。可是这样一款主要针对游戏领域的VR设备，如果没点真本事或许还真不吃下这么庞大的游戏用户群体。

为了凸显PS VR2次世代的属性，索尼“贴心”地取消了这款设备向下兼容的能力，这就意味着玩家无法通过PS VR2来游玩上个世代的PS VR游戏。如果客观评价，很难评判索尼如此决绝的做法是否正确，毕竟索尼想在PS VR2上呈现更加次世代的游戏效果无可厚非。

PS VR2采用OLED屏幕，提供单眼2000×2040 的分辨率以及90hz/120hz的刷新率，将支持4K HDR和110°广视角，还有中心渲染技术。此外还搭载六轴运动传感系统，包括一个三轴陀螺仪以及一个三轴加速度计，还有一个红外传感器。同时配备四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪，可能会带来眼球控制功能。

并且在游戏之外，PS VR2还支持VR影院，可以在虚拟环境中以360度观看VR游戏内容或是影片，支持4000×2040 的 HDR 影片格式(单眼 2000×2040)，帧率为 90Hz / 120Hz或是1920x1080 24Hz / 60Hz / 120Hz HDR。

同时，只要将PS5的配件摄像头与主机连接，再用PS VR2进行游戏，就可以将游戏内容进行合并直播，大大减少了玩家的直播成本。PS VR2支持自定义游玩空间，可以通过PS VR2的空间摄像头来扫描房间，并且根据玩家的喜好来划分自定义游玩空间，在有玩过程中一旦接近划分区域的边界，VR眼镜就会发出警告。

前不久联发科才刚发布旗下的最新旗舰天玑9200，自从去年天玑9000在手机上发力以来，联发科此前给用户留下的低端印象就扭转了不少。这次首款VR芯片一上来就被索尼采用，也足以看出这款芯片的实力。随着联发科在芯片领域持续发力，高通或将结束芯片垄断地位。