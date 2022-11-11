AMD RX 7000系列即将上市，老款显卡迎来降价

【天极网数码频道】下半年各家厂商都扎堆发布新产品，就在英伟达推出RTX 40系显卡之后，AMD紧随其后推出RX 7000系列新显卡。在RTX 40系饱受质疑之际，RX 7000系列显卡的推出可谓是让英伟达的处境雪上加霜。

这次RX 7900 XT和RX 7900 XTX采用RDNA 3架构，使用台积电5nm工艺制成打造，同时拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗劝退了不少玩家，甚至出现电源接口烧毁的问题，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

在电源接口上，AMD并没有学英伟达，而是继续采用8 PIN接口。RX 7900 XTX的TDP是355W，RX 7900 XT的TDP为300W，相比前代RX 6950 XT的335W，7900XTX略有上升，但7900 XT却实现了功耗的下降。

但最重要的是，作为应对英伟达的两款旗舰型号，RX 7000 XT对标RTX 4080 16GB版本，RX 7000 XTX则是直接对标RTX 4090。在性能方面，RX 7000 XT则是在性能以及功耗方面完全超越RTX 4080 16GB，有着高达16%的算力优势。

更为关键的是，比起RTX 4080 16GB版本9499的价格，RX 7900 XT的国行售价仅需7399，这也成为RTX 4080被玩家和用户疯狂吐槽的原因之一。而对标RTX 4090的RX 7900 XTX虽然在性能上弱于RTX 4090，但是考虑到其7999的售价，比起12999的RTX 4090便宜了将近一半，那么这点性能损失就显得有些不那么重要了。

而前几天就有人对两者之间的性能进行分析，在游戏方面RX 7900 XTX几乎与RTX 4090打平，这也就意味着在游戏方面，RX 7900 XTX非常具有性价比。而RTX 4090售价这么贵的主要原因还是因为多了许多AI计算领域以及专业计算领域的算力支持，而这也是普通用户极少能用到的。

自从AMD发布这两张显卡之后，不少网友就翘首以盼其上市，虽然距离其上市还有一个月，但是AMD还是对老款显卡进行了降价处理。RX 6950 XT是RX 6900 XT的小改款，在今年五月份刚刚上市，当时的建议零售价为8399元。

在参数上，RX 6950 XT拥有80组计算单元，16GB DDR6显存，不过在遇见今年如此强悍的RX 7900 XTX后，降价其实也是必然的。目前这款显卡在第三方平台已经降至6699元，但是随着新款显卡的上市，老款显卡的降价幅度还会近一步加大。

即使现在时值双十一期间，玩家还是可以等一等新款RX 7000系列显卡的上市。也不得不说在对待用户方面AMD确实比英伟达良心不少，同样是升级的产品，RX 7900 XT相比前代甚至定价方面还降价了，而英伟达则是大幅涨价，也因此失去不少用户。