任天堂微软会员人数不断上涨，索尼为何下跌了？

【天极网数码频道】近日,任天堂总裁在财报会议中透露,目前Switch线上付费会员截止9月底已经超过3600万人,而去年这个时候的数据仅为3200万人,同比增长10%。而微软在今年四月份才宣布XGPU订阅用户刚刚超过1000万人,在最近的季度财报电话会议中表示目前已经超过2000万人,这也意味着该服务的用户群在短短六个月内翻了一番。

与任天堂和微软蓬勃用户订阅量形成鲜明对比的是,索尼在今年5月份推出升级版的PS Plus订阅服务之后,在用户订阅量方面竟然出现了罕见地下跌。在全新订阅服务上线之后,索尼PS Plus的订阅用户数量仅为4540万人,相比上一季度的4730万人减少190万人。

虽然索尼订阅用户在人数方面还有着不小的优势,不过在增长量以及口碑方面远不及任天堂和微软。并且在次世代各家开始群逐订阅制时,索尼却后知后觉,逐渐落后于微软的XGPU服务。而任天堂虽然在创新性以及游戏阵容方面并没有太多优势,但任天堂合家欢的属性加上订阅制家庭组的引入,使得用户在加入家庭组的情况下一年仅需30多块就能享受到会员服务,有时候低价才是吸引玩家最重要的优势。

而XGPU相对任天堂绝对要贵上很多吗,但是在国内完全可以通过符合微软规定的其他方式用400元左右的价格获得三年XGPU服务,平均下来一年130元左右的价格其实比起很多视频平台的年费会员还要便宜。

在这个基础上,微软还将自己首发的第一方大作通通加入XGPU,玩家无需购买游戏就能第一时间体验到。加上微软一贯的钞能力,各大3A游戏纷纷加入XGPU,对于玩家而言能够免费游玩到3A大作就开通XGPU最大的动力,目前XGPU已经为玩家提供了超过400款游戏的庞大游戏库。

不止如此,微软目前正在其他国家地区内测家庭组服务,这个服务类似于任天堂的家庭组,一旦上线,那么意味着玩家或许可以用更低的价格获得XGPU服务。不管是质量还是价格方面,XGPU都带来了极为优秀的体验。

反观索尼,推出了三个服务,分别是PlayStation Plus Essential,与此前的PS Plus服务一样,定价308港币一年;其次是PlayStation Plus Extra ,定价515港一年;最后是PlayStation Plus Premium,定价599港币一年。

三档会员,除了第一档不提供类似XGPU的游戏库之外,第二档提供专属游戏库,第三档则是在第二档的基础上新增怀旧游戏库以及优先体验未发布游戏的测试版本。但从售价上能够看出,玩家如果想要完整体验类似XGPU的服务,那么就需要开通高达599港币一年的PS Plus Premium,在价格方面就高出微软和任天堂一大截。

价格虽然非常重要,但最重要的还是索尼的态度。如果价格非常高,可是提供的服务能让玩家感觉到尊重,那么依然会有玩家选择买单,可是傲慢的索尼在PS Plus升级服务推出之初就得罪了玩家。

在服务上线之初,索尼要求之前用折扣开通基础会员服务的用户,补齐优惠的费用后才能升级到全新的服务。此举一出引发玩家脱粉狂潮,后来迫于舆论压力,索尼才表示这是出于技术问题,对于已经完成升级的玩家将会退还多余费用至游戏账户,甚至不是原路退回玩家支付账号。

如此行径已经让玩家感受到不被尊重,可之后玩家发现二档三档会员所谓包含几百款游戏的游戏库,实际数量远远达不到。索尼将同一个游戏的不同版本、不同语言都算作一个新的版本,那么就导致实际游戏数量并没有这么多,这也导致玩家有一种被欺骗的感觉。

至此,不少玩家心灰意冷,表示之后将不会继续续费索尼会员服务。如今更是直接反馈在索尼的财报数据中,也就不奇怪为何其他两家主机厂商在会员人数方面都在稳步增长,甚至微软还实现爆炸性增长,而索尼反而下跌。

对于索尼而言,游戏业务只是其众多板块中的一块,索尼始终展露出一副商人的嘴脸对待玩家,对待用户。而任天堂以及微软从头到尾都秉承着对于玩家的尊重,对于游戏的尊重,才能获得玩家认可。如果索尼依然如此执迷不悟,那么等到升级服务到期之后,将会有更多玩家退出会员服务。