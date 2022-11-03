京东潮电好物限时福利，富士中画幅套机推荐

【天极网数码频道】想要升级摄影装备的小伙伴们，今年的双11.11活动可不要错过了，众多超人气产品均在此次活动中给到了极大的折扣力度。目前，富士中画幅GFX50S II+GF35-70mm套机在京东官方旗舰店优惠价25600元，可以说是非常具有性价比的套装。

作为中画幅相机，GFX50S II的体积可谓小巧，整机尺寸约为150x104x87mm，重量仅约900g。这规格甚至比一些全画幅单反相机还要便携，同时在耐用性方面机身采用高强度镁合金，镜头卡口基座周围厚度增加，载重更大，让机身更加牢固，并且机身60个位置进行了密封设计，可防尘防潮，最低工作温度达-10℃。

GFX 50S II搭载有5140万像素中画幅传感器，其CMOS面积是全画幅传感器的大约1.7倍，单个像素大小达到5.3um，因此能够带来更出色的分辨率显示、动态范围以及噪点控制，能够实现极具梦幻感的浅景深效果。

此外，搭配合适的镜头能够将对焦速度提升至约0.02S、将低光照AF提升至约-3.5EV、此次加入的全新6.5档五轴防抖在与合适的镜头搭档使用后可以获得更优秀的安全快门速度，实现更平稳清晰的拍摄质量。除此之外，眼部识别AF与脸部识别能进一步提升人像拍摄品质，侧脸等难以识别的面部状态也能高品质捕捉。

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样张赏析：

摄影师：Pete Elliott，1/200，F8，ISO160

摄影师：Junji Takasago，1/50，F11，ISO1600

摄影师：Ma Yuhan，1/50，F8，ISO1600