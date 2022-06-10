点燃创作热情 酷享光影天地 广州尼康直营店正式开业

Yesky数码影像频道

【天极网数码频道】尼康宣布尼康直营店(广州正佳广场店)即日起正式开业，延续“创作者通道(CREATOR’S GATEWAY)”及“支持创作(EMPOWER TO CREATE)”的理念，以新的光影天地与创作者们分享尼康世界观，在丰富多元的交流与联动中共同成长。

尼康始终以执着的匠心技艺深耕光学领域，源源不断打造出优异的产品，助力广大摄影爱好者和专业摄影师挥洒创造力，携手开拓影像表达的更多空间，丰富影像文化。近年来尼康微单Z系列产品的推出，更是燃起了年轻一代的创作热情，为光影世界注入了新鲜活力。此次尼康直营店(广州正佳广场店)的开业带来了包含体验、产品、服务、社群在内的线上线下丰富功能，致力于让每位来访者在这里体验影像创作的丰富乐趣。

尼康直营店各个功能区循序渐进，为来访者提供了一系列丰富多彩的感官体验。通过设置多种多样的展架，兼具灵动感及开阔感整体布局，漫步其中就仿佛可窥得影像文化发展的一隅。整体店面设计从镜头造型中汲取灵感，以中国壮美山川景观为展现手法，渐变大地色系铺陈墙面及展柜。以尼康的光学元素营造整体空间和架构，让自然风光与领先技术和谐交融。

进入店内，迎面而来的便是尼康百年历史上富有代表性的经典之作的展示区，承载着品牌从1917年延续至今的悠久历史。包括尼康经典镜头及经典胶片机在内的众多产品，可供摄影发烧友一试身手。

精巧设计的墙面展架营造浓浓的摄影氛围，吸引顾客近距离体验尼康产品。到访者可以自由搭配组合相机和镜头进行试拍，全方位感受每一款产品的优秀之处。

尼康直营店不仅提供尼康产品的试用及零售，以及提供颇具特色、仅在线下尼康直营店进行销售的尼康文创品，且尼康文创品将不断推出新品，为影像生活带来更多乐趣。

创作灵感画廊(Gallery)，画廊不仅陈列有专业摄影师的影像作品，也为摄影爱好者提供了发表作品的平台。展出照片来自“我的尼康”微信小程序中的“比赛”版块和“直营店画廊”版块。带有“广州”字样的镜片装饰墙，采用了627枚尼克尔镜头中相同的光学镜片打造而成，是不可错过的拍摄打卡点。

不仅如此，店内还设置了尼康直营售后服务点，提供售后服务的受理，用户可以携带您的尼康产品来店咨询。

此外，尼康直营店(广州正佳广场店)还准备了丰富多彩的活动，将“尼康创意营”引入门店，集结多位资深摄影师带来不同主题的初学课堂、进修课堂和大咖课堂，致力于满足各阶段创作者的多样化需求。外拍团则走向户外，带领来访者领略尼康相机在不同拍摄场景中的优异表现，探索不同主题的创作技巧，用影像表达自我，感受创作带来的无穷乐趣。

扫描二维码至“我的尼康”报名参加直营店活动

尼康直营店的开幕，将为广大摄影爱好者提供学习分享与探索趣味的共享空间，吸引更多人投身到影像创作的行列中来，不断探寻影像表达的无限可能性。自尼康直营店(广州正佳广场店)开幕起，前180名消费者任意消费1,000元及以上还可额外获得尼康特别送出的精美礼品，并同时可享受618促销活动，惊喜连连，不容错过。

尼康直营店(广州正佳广场店)

地址：广州市天河区正佳广场3楼025-30

电话：020-38373037

营业时间：周一至周日10:00-22:00(售后服务17:30结束，节假日营业时间详见公告)