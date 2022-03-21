我为什么要换一支“超重”的大炮？摄影萌新编辑如何入坑副厂镜头

作者：Lord_ViTa

适马是我们最熟悉的副厂镜头出品者之一，也是一家有着各种奇特“光环”的光学品牌，适马黑科技、适马大炮、移动健身房、“焊马”等称呼尚且不足以完整描述它在摄影爱好者心中的印象。对于包括笔者在内的不少人而言，选择一款副厂镜头往往意味着有限的预算需要我们在不同属性之间作出权衡，而“器材党”这条摄影萌新更容易走上的路促使我们优先着眼于画质属性，而不是实际上手体验前虚无缥缈的便携性。光圈大就是好、“刀锐奶化”就是强，在这种思路的指引下，不少爱好者选择了适马，而笔者就选择了这支适马Art 40mm F1.4 DG HSM。

心路历程

对于一直用着入门级全画幅微单索尼A7M2的笔者而言，入手一支新镜头并不是突发奇想，而是有一些规划。首先考虑的是现有28-70mm套头的表现不佳，认为自己至少需要一支大光圈的定焦人像镜头，一支类似套头焦段但恒定光圈的高素质挂机头，以及一支能够支持一些长焦拍摄需求的镜头。

综合未来换机身的可能性，笔者初步确定了三支目标镜头，分别是索尼55mm F1.8 ZA，这支常见的定焦挂机头是许多E卡口用户的入门之选;腾龙28-75mm F2.8或索尼24-105mm F4，这两支镜头都是优秀且价位近似的变焦挂机头，它们之间的竞争取决于大一些的光圈or丰富一点的焦段;最后是索尼70-200mm F4，这支小三元镜头与A7M2的推出时间相近，属于同一个时代的“老将”。有人可能会问：腾龙近两年推出的70-180mm F2.8它不香吗？笔者也了解过它，并且看到在爱好者的交流圈中这支镜头的评价不错，奈何索尼原厂镜头的内变焦吸引力实在太大，在难以触及GM镜头的当下，同样作为G镜头的F4也是不错的选择。

可以发现在笔者最初的考虑中，同样作为主流副厂的适马连影子都没有，这倒不是因为存在什么偏见，而是单纯的不了解。相比于人们对索尼GM镜头性能和价格的津津乐道，腾龙高性价比大三元镜头的普及程度，适马的存在感属实不高，即使它甚至拥有自己的相机产品线。

不过，就在一边日复一日的纠结一边存预算的过程中，笔者开始了解到适马Art系列，尤其是这支设计理念来自电影镜头，被评价为超越Art系列的40mm F1.4 DG HSM。巧合的是，前段时间适马官方开启了一波优惠活动，笔者以一个比较惊喜的价格入手了这支镜头。

“超重”大炮

什么叫“设计理念来自电影镜头”？以笔者的理解，可能指的是将重量和便携性统统抛到脑后，单纯追求最佳的光学素质，毕竟电影摄像可能不需要自己拿镜头。初次上手时，这支镜头有些过于庞大的体型还是带来了相当震撼的观感，这一方面源于与焦距的反差：这只是一支40mm定焦镜头，如果盖住镜身上的铭文，路人可能会以为这是一支200mm以上的长焦镜头;另一方面则是它与略显单薄的A7M2机身的对比，包括接在同事的A7C上进行对比，除了小马拉大车可能没有更恰当的形容。

重量方面，则可以引用一下其它用户的评价：接在正儿八经的全幅单反(例如佳能5D4)上都显得有些头重脚轻。16片12组的镜片加之镜身和其它部件带来了1.2Kg的自重，甚至超过了一些大三元镜头。在笔者一个下午的扫街体验中经历了左手倒右手再倒回左手的多次循环，结果是双手手腕都有些酸痛，“健身器材”名不虚传。重心位置偏前使笔者不免担忧相机卡口的承受能力，此外也为三脚架的使用带来了不便：它需要一个可靠的镜身脚架环，但适马没有在包装内标配，这一点算是减分项。

“刀锐奶化”

40mm F1.4 1/8000s ISO 100

许多人会说，“刀锐奶化”不算一个褒义词，尤其是在它与“毒德大学”并列使用的时候，评价一个人的出片时如果用上这样的词，潜台词基本就是“你的器材不错，别的都不怎么样”。但前者用来评价器材本身，笔者认为是合理的，尤其对于F1.4这样的大光圈而言，焦平面外的虚化能力肯定有(是不是像“奶油一般化开”另说)，而焦内够不够“锐利”就成为了影响画质的重要因素。

就这支40mm F1.4 而言，它的焦距本身不算长，约40cm的最短对焦距离也不算近，因此难有长定焦大光圈镜头梦幻般的背景虚化效果，于是锐度成为了它主要追求的光学素质。我们可以参考设备租赁网站lensrentals对这支镜头进行测试并给出的MTF图，并假装能看懂它：

简单来说，MTF图的横坐标相当于拍摄图像上某一点距离中心的距离，也就是中心or边缘，纵坐标则是一些比较抽象的概念：对比度或者调制度云云，我们只需要知道它越接近1，代表图像越锐。而图中不同颜色的线条则是测试中拍摄不同密度的光栅时的结果，我们一般参考10线对/毫米(lp/mm)的结果。

从结果来看，即使在光圈开满F1.4的条件下，这支镜头也很锐。而我们更多时候会将光圈缩小一些到F2、F2.8、F5.6等进行拍摄，笔者仔细查看扫街样张时甚至觉得相机的分辨率(A7M2为6000*4000 也就是2400万像素)限制了适马Art 40mm F1.4的发挥。以下是一些拍摄样张，部分经过调色与裁剪处理，且上传经过压缩。

40mm F1.4 1/3200s ISO 80

40mm F1.4 1/2500s ISO 80

40mm F5.6 1/400s ISO 80

40mm F1.4 1/3200s ISO 100

40mm F1.4 1/400s ISO 100

总评

在本文结束前，我们列举一下这支适马Art 40mm F1.4 DG HSM的优缺点，一段时间的体验下来老实说缺点比优点更多，但对笔者而言的影响程度略有不同，有时一个优点足以抵消多个缺点，一些缺点也可以靠各种方式尽量弥补，我们这里分别用加号和减号的数量表示程度。

优点：

1.大光圈、高画质+++

2.价格超值++

3.40mm焦距比较独特+

缺点：

1.又大又重、重心偏前，可能需要自行加装支架环--

2.表面容易沾指纹，变焦环面积很大，可能需要贴膜保护--

3.无防抖-

4.对焦略慢-

5.标准焦段相比广角风景与长焦远摄对构图的要求更高-

作为笔者入手的第一支副厂镜头，适马Art 40mm F1.4 DG HSM还是带来了相当深刻的印象，它既能符合笔者换镜头的初衷――高画质，也有着自己难伺候的一面，能够帮助笔者锻炼身体和构图水平。1.2Kg的重量会不会让它成为“扫街劝退者”？读者们可以敬请期待。笔者目前采取了“扔包装以明志”的方式在一定程度上自断了后路，在可见的未来，它将会继续陪伴我在玩摄影的不归路上继续前行。