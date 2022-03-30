尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S 内置1.4倍增距镜 兼顾轻便造型与强大性能

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【天极网数码频道】近日，专业摄影器材点评网站PetaPixel发布了尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S专业测评，从品质、操作、成像质量等多个维度给予这款镜头高度评价。PetaPixel表示，这款镜头内置1.4倍增距镜，可以在400mm到560mm自由切换，是方便实用的长距离拍摄利器。

尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S

PetaPixel创立于2009年，是全球领先的摄影网站之一，目前已拥有超过400万用户，着力为摄影爱好者及专业摄影师呈现精彩纷呈的摄影世界。PetaPixel在测评中称，尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S的推出令众多拍摄远距离影像作品的摄影师兴奋不已。这款长焦定焦镜头长度为380毫米，尽管内置了增距镜，重量仅约2,936克，便于外出拍摄携带。

内置1.4倍增距镜是这款镜头的最大亮点之一，在拍摄过程中与尼康Z 9配合表现突出。相机手柄正前方的右后侧设置有垂直杆，可以在f/2.8和f/4的最大光圈处便捷地切换400mm与560mm两个焦距。镜头左侧设有对焦模式切换开关及对焦限制器，简洁的设计可以更好地达到密封效果，避免出现曝光点。

尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S上方的对焦环采用橡胶材质制成，拥有良好的质感与张力，一根手指就可以进行精准操控。Fn环可以控制光圈、ISO、曝光补偿，还设置有禁用功能以避免拍摄时的误操作。记忆设定按钮能够在对焦完成后，通过旋转Fn环存储和调用常用的对焦位置。

这款镜头的前部采用了氟涂层保护，可防尘和防水，易于清洁。镜头共有19组25个镜片，其中包括2枚低色散ED镜片、2枚萤石镜片、1枚加强型低色散ED镜片、1枚蓝光高折射(SR)镜片，以及带中孔非晶态涂层和抗反射高清ARNEO涂层镜片，和氟涂层前镜片。

尼康新开发的中孔非晶态涂层和抗反射高清(ARNEO)涂层具有高抗反射性能，有效控制了眩光、反射和鬼影的产生。镜头配备减震功能，与包括尼康Z 9在内的尼康Z系列全画幅微单数码相机配合使用，能够实现约5.5档VR减震功能的抖动补偿效果，实际使用中，两个焦段的补偿效果都足以应对拍摄需求。

在拍摄特写镜头时，尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S表现出了一流的分辨率和对比度，近距离对焦拍摄的鸟类图像，有着精致的羽毛细节、锐利的眼部及奶油般的质感背景。尼康新开发的平滑高速音圈马达(SSVCM)首次应用于尼克尔Z卡口镜头中的自动对焦驱动马达，拍摄中几乎听不到操作音。手动对焦覆盖功能，让拍摄者在自动对焦模式下也可以转动对焦环，自由探索创作乐趣。

使用尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S拍摄

PetaPixel认为，尼克尔 Z 400mm f/2.8 TC VR S 是一款非常轻巧的镜头，有着强大的光学性能。在400mm焦距，镜头渲染的近处及远处图像都保持清晰锐利，560mm焦距则可以拍摄出更紧凑的人像作品。内置增距镜可以在两个焦段间灵活切换，充分满足了摄影师对长焦定焦镜头的需求。