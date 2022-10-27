传言魅族即将造车，吉利副总裁紧急回应：只提供服务！

【天极网数码频道】昨日，有人发现魅族在招聘网站发布汽车领域岗位招聘引发网友热议，外界猜测魅族似乎要往整车制造方向发展。这也让不少吃瓜群众充满期待，曾经在手机市场中创造过巅峰的魅族，在汽车领域会给用户带来怎样的惊喜。

魅族在招聘网站发布的岗位这些涉及汽车整车制造的岗位包括了新能源汽车销售顾问、汽车向媒介公关、高级智能座舱测试工程师(武汉)、车载系统产品经理(武汉)、智能座舱项目管理专家(武汉)、汽车零配件 / 备件订单、机械结构工程师、底盘电控工程师等等。其中，底盘电控工程师的招聘需求上写道，需3-5年及以上整车制造企业工作经验。

对于外界的猜测，魅族则是对外回应称：“公司确实在储备汽车领域相关人才。”如此模棱两可的回复，也是让不少人笃定魅族确实是要加入造车大军了。毕竟魅族刚刚被吉利收购，在软件层面早就开始对车机系统的探索，而硬件层面也有吉利这颗大树在背后作为支撑，如此看来确有其事。

早在吉利收购魅族时，星纪时代董事长李书福就表示，“消费电子行业和汽车行业的技术创新和生态融合势在必行。未来智能汽车、智能手机两个行业的赛道不再单调，两者不再各行其道，而是面向共同用户的多终端、全场景、沉浸式体验的一体融合关系。通过布局手机业务，消费电子产业与汽车产业深度融合，跨界打造用户生态链，可以实现超级协同。”

魅族科技创始人黄章表示，“过往的近二十年，魅族科技始终坚守专注和极致的工匠精神，保持着对产品的执着追求，魅族科技和星纪时代紧密协作，将努力为大家打造出更好的产品。相信有着追求源于热爱的初心，魅族科技的明天一定会越来越好。”

从他们的发言中也能看出，这次吉利收购魅族必然是会有大动作的，不仅要深度整合手机和汽车业务，还要在此基础上带来全新的产品线。所以魅族造车，算是有了天时地利人和之势，怎么看都十分符合常理，毕竟小米都进军汽车市场了不是吗？

不过，凌晨时分吉利汽车高级副总裁杨学良却给出了更加明确的回应：“这是误读，魅族不造车，只为车企提供服务。”这也给不少此前期待魅族汽车的用户破了一盆冷水，不过细究这个回应，却不免有些让人觉得眼熟。

之前华为被传出造车时，华为也是回应称将不会亲自造车，而是提供服务。那么魅族有可能就会和华为有着相同的策略，不参与整车制造，但是会和其他汽车企业进行全方位的合作，其中首当其冲的就是吉利旗下的汽车品牌。

如此看来，魅族造车算是闹了个乌龙，但其中的信息也是十分明确，魅族不会推出自己的汽车品牌，但是会和车企进行深度合作。这样一来，在智能座舱方面，用户还是有机会能够体验到原汁原味的魅族“味道”。