AMD R7 7700跑分曝光，性能不俗，频率让人惊喜！

【天极网数码频道】此前，已经有用户曝光了AMD R7 7700的参数配置信息，如今，这款处理器首度现身Geekbench，给用户带来了不少的惊喜。

AMD高端的X670主板和中端的B650系列主板都已经上市，采用全新的LGA插槽，支持的处理器只有高端的RX 7600X到RX 7950X四款，最便宜的RX 7600X售价2249元。因此，AMD应该会很快推出65W的型号，给主流玩家们更多的选择。

锐龙7000系列处理器采用了5nm工艺和Zen4架构，官方称 IPC 提升13%，再加上5.7GHz 的频率，单核性能提升了29%，可以确认的是功耗设定在65W。看起来，除了频率，锐龙7 7700在缓存方面并没有任何牺牲，最终的性能应该很可观。同时，功耗65W也意味着，发热也不会那么让部分用户“揪心”了。

当然，就确认的信息来看，AMD还在准备锐龙7000X3D系列处理器，作为在游戏性能方面对抗Intel 13代酷睿的大招。至于更廉价的65W Zen4架构锐龙5甚至锐龙3会不会有，何时才有，目前并没有具体信息。

AMD早前就已经公布新一代基于AM5的主板，LGA插座将原生支持最高170W TDP，但是并没有公布哪些型号的处理器为170W TDP。AMD 目前的锐龙桌面处理器分为65W TDP和105W TDP两个系列。预计锐龙7000系列可能会分为65W、105W和170W三个TDP等级。

在今年5月份的台北电脑展展前发布会上，AMD官方介绍了AMD锐龙7000处理器的架构，该系列处理器将于今年下半年正式发售。据官方表示，AMD锐龙7000处理器号称采用了全球首个 5nm 处理器核心，其中CPU核心依旧采用小芯片设计;I/O核心采用了全新6nm工艺，集成了RDNA2核显、DDR5、PCIe 5.0控制器，官方称其基于低功耗架构。

而R7 7700作为R7 7700X的次旗舰版本，同样8核16线程，8MB 2级缓存，32MB三级缓存，最高频率为5.3GHz，相比R7 7700X的5.4GHz仅低了0.1GHz，这样的频率还是非常让人觉得惊喜。此外，R7 7700X为 105W TDP，不出意外的话R7 7700应该为65W TDP。

跑分方面，R7 7700单核得分为2062分，多核得分为12685分，比R7 7700X稍微低一些。R7 7700X的单核跑分为2129分，多核跑分为14169分，从分数来上看相比R7 7700X略低，这也在情理之中。不过好在并没有低太多，这也为这颗处理器的下限带来了保障，同时也决定了其不限不会太高。

作为一颗功耗更低，售价也更低的AMD不带X处理器来说，这样的表现无疑还是让人满意的。考虑到功耗以及售价，不少用户还是会选择更具性价比的产品，而不是为了那个位数的性能提升去选择多花几百甚至几千块。