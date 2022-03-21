3月21日世界森林日 减少对森林资源消耗 尼康在行动

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【天极网数码频道】3月21日是一年一度的“世界森林日”，旨在呼吁世界各国加强对森林资源的管理与保护。近年来，为了助力可持续发展及环境保护，尼康在生产、物流、销售等各个环节推出多项举措，包括节约纸张、简化产品包装及减少废弃物等，以保护森林和生物多样性。

作为光学领域的领导者，尼康积极响应产品包装的“3R”原则，即减量化(Reduce)、再利用(Reuse)、可回收(Recycle)，努力减少经营活动对环境产生的影响。为了减少森林资源消耗，尼康正在努力缩小产品包装盒尺寸，减少与包装相关的资源使用。以尼康ECLIPSE Si生物显微镜为例，过去显微镜主体和镜筒分别包装于缓冲材料中，尼康通过重新设计使其成为一个整体，成功地将包装尺寸减小了约30%，包装材料重量减轻了约13%。随着数码单反相机、数码微单相机功能的扩充，对应产品的用户手册纸张使用量呈上升趋势，当产品固件升级时往往还需要制作补充材料。为了解决这一情况，尼康对用户手册进行了简化，同时通过尼康网站向用户提供更及时、更详细的信息。以2020年推出的尼康Z 7Ⅱ、Z 6Ⅱ机型为例，尼康将两款产品的纸质用户手册的内容浓缩至80页中，页数相较以往同类产品减少了约70%，大幅度减少了纸张消耗，而用户也可以从尼康官网获取更进一步的使用信息。

除了坚持产品包装的“3R”原则外，尼康还努力减少经营环节的废弃物，以推进资源循环利用。在截至2021年3月31日的财年内，尼康的制造公司产生废物量与上年同期相比削减约15.5%，远远高于减少1%的预期目标。

为了积极应对环境问题，尼康制定了长期环境愿景，通过减少碳排、减少废弃物等举措，切实为推动可持续发展贡献力量。未来尼康将继续在提供优秀光学产品及服务的基础上，统筹协调资源合理化利用，为实现生态平衡与低碳社会不断努力，创造更加美好的生活。