13代酷睿不带K版本处理器再曝光，i5-13400或拥有两个版本！

【天极网数码频道】英特尔不久前发布了最新的13代酷睿处理器，但是首批型号中全是带K版本的处理器，对于一些没有超频需求的用户来说，显然不带K版本的13代酷睿处理器更具有性价比，最近就有爆料者曝光了英特尔尚未发布的13代酷睿非K系列处理器的部分参数信息。

新一代的i3和i5处理器基本都是12代酷睿Alder Lake的C0、H0核心，但i5-13400 / F也会使用最新的B0核心，不过目前尚不清楚B0和C0版i5-13400 / F是否会以相同的SKU售卖。最新的爆料信息显示i3-13100 系列处理器仍为4核8线程规格，基础频率3.4GHz，比上代高了0.1GHz。

i5-13400为6大核 + 4小核，比上代增加了4个小核;i5-13600为6大核 + 8小核，比上代增加了8个小核。而且根据已有信息来看，似乎13代酷睿阵容中没有奔腾和赛扬型号。除此之外，i5-13400也出现在了Geekbench上，为10核16线程，20MB三级缓存，2.5-4.6GHz。

而几天前i5-13600也已经出现在了Geekbench上，从Geekbench上显示的信息中可以看出，这款i5-13600为14核20线程，即6 大核 + 8小核规格，其主频达到2.7GHz，睿频显示错误，L3缓存为24MB。

作为对比，现已发布的i5-13600K也是14核20线程，主频3.5GHz，睿频可达5.1GHz，24MB三级缓存。而老款的i5-12600则没有小核，6核12线程规格，主频3.3GHz，睿频4.8GHz。

根据官方的介绍，第13代英特尔酷睿台式机家族将包含22款处理器和超过125款合作伙伴的机型设计，为用户提供毫不妥协的应用性能和平台兼容性。

凭借现有的英特尔600或全新英特尔700芯片组主板，发烧友用户可以畅享第13代英特尔酷睿处理器带来的出众性能。产品支持最新的DDR5和既有的DDR4内存，用户在享受第13代酷睿所带来的性能优势的同时，也可以根据自己的功能需求和预算组装机器。

相比12代，13代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达41%。第13代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和DDR5内存都达到更高的平均超频速度。

这一次英特尔在13代酷睿的升级上也算是诚意满满，虽然在价格上相比上一代也有部分提升，但好在提升的幅度远不及英伟达在RTX 40系上那般将近一倍的提价。在强劲性能的基础上，涨价部分并非不能接受，所以13代酷睿极有可能成为玩家口中的神U，但是还要看发售之后的具体表现了。