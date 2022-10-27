13代酷睿移动处理器i9-13900HK曝光，跑分让人大跌眼镜！

【天极网数码频道】近日，有网友曝光了英特尔13代酷睿移动处理器的阵容，英特尔此前也明确表示将在年内推出13代酷睿移动处理器。最近，这款即将推出的i9-13900HK就现身Geekbench，不过跑分却有点让人大跌眼镜。

从Geekbench的跑分结果中能够看出，i9-13900HK的单核跑分仅为1780分，而多核更是只有12148分，要知道前代的i9-12900HK的单核跑分都有1945分，而多核更是达到了13103分，这样的跑分结果，对于不少人来说都是不可接受的。只能说这个跑分目前还存疑，并不是一个正常的跑分，不具备参考价值。

i9-13900HK为14核20线程，睿频5.2GHz，24MB三级缓存。作为对比，英特尔现款 i9-12900HK为14核20线程，睿频5.0GHz，24MB三级缓存从参数上来看，i9-13900HK采用了最新的Raptor Lake核心，核心数量不变，频率更高。

这也印证了此前的爆料，之前有消息称，这一代的移动处理器在规格上似乎没有太大的变化，比如说13900HK处理器仍然采用8+6的规模，也就是8个P核以及6个E核，总计14核20线程，GPU的EU仍然是96个。只不过频率从5.0GHz提升至5.4GHz。

不过根据英特尔桌面版本的13代酷睿提升幅度来看，这次的13代酷睿移动版处理器或许也将拥有不小的性能提升。根据官方的介绍，以英特尔酷睿K系列处理器为首，第13代英特尔酷睿台式机家族将包含22款处理器和超过125款合作伙伴的机型设计，为用户提供毫不妥协的应用性能和平台兼容性。

凭借现有的英特尔 600 或全新英特尔 700 芯片组主板，发烧友用户可以畅享第 13 代英特尔酷睿处理器带来的出众性能。产品支持最新的 DDR5 和既有的 DDR4 内存，用户在享受第 13 代酷睿所带来的性能优势的同时，也可以根据自己的功能需求和预算组装机器。

相比 12 代，13 代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达 41%。第 13 代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和 DDR5 内存都达到更高的平均超频速度。

为支持第 13 代酷睿处理器，英特尔还更新了极具便捷性的一键超频功能 Intel® Speed Optimizer，以帮助用户轻松地超频。强大的XMP 3.0 生态系统提供了多种超频模块选择。与 Intel® Dynamic Memory Boost 搭配使用时，此功能可以轻松实现 DDR4 和 DDR5 内存的超频。

如今13代酷睿桌面端处理器已经上市，而年内即将推出的移动处理器也将在明年初正式搭载在最新的游戏本中，届时，玩家就能体验到13代酷睿移动处理器带来的强悍性能了。