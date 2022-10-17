游戏玩家过年了？索尼微软任天堂或将在明年发布新主机！

【天极网数码频道】早在波兰的一次会议上，TCL就表示索尼的PS5和XSX|S的半代升级版将在明年或是2024年正式推出。而此前就一直有传闻称，任天堂将在明年推出Switch的升级版Switch Pro。如此看来，游戏玩家或将在明年迎来全新的游戏主机。

TCL的PPT展示了半世代游戏机的时间规划，从2013年的PS4和Xbox One开始，到PS4 Pro和Xbox One X，最后还标出了PlayStation 5和Xbox Series X|S于2020年推出的第9代游戏机。

在PPT的最后，它列出了PS5 Pro和新一代Xbox Series X|S的9.5代产品。在TCL的对外展示文档中，它们将能够在2160p的分辨率下以60-120FPS进行渲染，并在8K分辨率下以60-120帧输出，也就是AMD Radeon RX 7700 XT同级技术。

不过Xbox前高管Albert Penello认为，PlayStation 5和Xbox Series S|X这一代没太大必要推出中期升级款，因为目前主流电视依然只能支持4K 120帧，而PS4 Pro和Xbox One X最大提升在于提供了4K支持。

最近也有业内人士证实，目前大多3A游戏工作室应该已经收到了半代升级版的开发套件，最晚应该会在新年伊始收到它们。值得一提的是，有人询问这是确定的消息还是预测，该人士回复表示是确切消息。

目前业界认为索尼和微软都将采用基于AMD RDNA 3架构的新型定制芯片，基于该架构的7000系列显卡将于今年11月3日推出。RDNA 3将迎来巨大的变化，其中就包括5nm工艺节点、先进的小芯片封装工艺、重新设计的CU架构、优化的图形流水线、下一代AMD Infinity Cache无限缓存技术、更强的光线追踪性能、精细的自适应电源管理、50%以上的性能功耗比提升。

而这两年来，关于任天堂将要推出Switch全新机型的传言络绎不绝，此前就有消息称，任天堂正在酝酿全新一代的掌机平台。任天堂方面此前表示，目前Switch表现很好，新机型会在适当时机公布，不过目前NS刚度过它生命周期的一半。这表明任天堂确实在开发新机，但恐怕不会在近期上市。

据爆料，Switch Pro搭载的芯片代号Black Knight，是英伟达专门定制的Tegra Orin T239芯片，基于Ampere GPU架构+ ARM Cortex-A78AE CPU核心。结合此前的消息，Switch确实可能会采用英伟达Tegra 239芯片。

据知情人士所述，这是一款具有八核CPU的SoC，他的消息得到了一名英伟达员工的证实，还有任天堂开发者在Linux内核邮件列表中发表了相关评论。新款的Switch Pro将保持如今的机型外观以及相同的掌机底座，并将配备更大的内存，支持4K输出。

这也意味着，如果明年御三家索尼、微软、任天堂会一起推出三款性能更加强劲的主机产品，那对于游戏玩家而言，可以说是过年了。不过考虑到次世代主机表现情况，曾经一直落于下风的微软或许将在这个世代崛起，完全领先索尼领衔的PS阵营。

而任天堂作为不少玩家的信仰，将依然领跑整个掌机、主机双形态的游戏机市场。这波可以说是三厨联动，玩家狂喜了。明年将有多款各自平台的游戏大作发布，在这一前提下发布全新的主机似乎不无道理。