M2版本的iPad Pro即将发布？或带来重磅更新！

【天极网数码频道】最近，彭博社表示，苹果将在“数天之内”发布新的11英寸和12.9英寸iPad Pro机型。而此前，彭博社认为苹果将在10月底正式发布全新的iPad Pro。

这次的iPad Pro将会是一次全面升级，苹果会为iPad Pro带来全新功能。11英寸和12.9英寸iPad Pro代号为J617和J620，将是2021年4月以来高端iPad首次更新，预计会搭载M2芯片，提供更快的性能和可能的新充电功能。

在Mac上的M2采用了两种不同的规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升了35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

此外，据传新版的iPad Pro将会支持无线充电。据彭博社透露，苹果正在为即将推出的 iPad 测试玻璃背面，而不是铝制外壳，这将允许新款平板电脑实现无线充电功能。苹果还在考虑为 iPad 增加 MagSafe，但如何实现仍是未知数。

同时，苹果还将允许iPad Pro为其他设备进行反向的无线充电，而爆料称苹果一直在测试 iPad Pro 的反向无线充电功能，可以为AirPods 或 iPhone提供电量，只需要将这些设备放在iPad背面。

此外，苹果会发布全新的iPad 10，将会获得史无前例的升级，这些功能以前只限于更高端的iPad。苹果将刷新低价iPad多年来使用的老旧设计，搭载10.5英寸显示屏，采用直边边框和圆角，外观更加现代。之前这种设计已被用于iPad mini、iPad Air和iPad Pro。

直边边框设计通常伴随着全面屏，但现在的传言表明，iPad 10将继续拥有顶部和底部边框以及Touch ID物理按钮。苹果可能会选择类似iPad mini和iPad Air使用的电源按钮Touch ID设计。

同时，如果没有任何新的软件漏洞或问题，苹果计划在10月的最后一周发布iPadOS 16.1系统。外媒在社交媒体上声称，iPadOS 16.1有望在10月24日(北京时间10月25日)那一周发布。鉴于iOS 16.1和iPadOS 16.1的更新具有相同的Build版本号，苹果很可能会同时发布iOS 16.1。

作为这次变化最大的iPadOS，最重磅的更新莫过于对M1芯片的iPad增加了“台前调度”功能。对于iPad来说，即使系统已经增加了对键鼠的支持，并且众多开发者都在iPad上推出了专业级的办公软件，可iPad和MacBook的办公差距还是一目了然的。

而台前调度功能的加入可以在一定程度上解决办公不便的问题，让iPad Pro承担更多的工作责任。同时，这一次的新品发布苹果将不会举行发布会，而是在官网中直接上架新品，并且通过新闻稿广而告之。

之前就有消息称苹果将会在今年带来新的Mac，彭博社表示将不会和新的iPad一起推出，而是会在今年的晚些时候单独推出。可以看出在这次的Mac上将带来一些比较巨大的变化，值得苹果再开一个单独的发布会，所以最近有购买Mac想法的用户或许可以再等等。