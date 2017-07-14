尼康扩大单反召回范围 适马发布电影镜头

【天极网数码频道】康的百年是真的不太平。这次是新一波的召回问题。早在2015年，尼康因为D750的快门问题而在全球范围内召回过D750机身。如今，尼康宣布D750相机快门问题涉及的产品范围进一步扩大。2015年7月至2016年9月生产批次的D750也将涉及召回。新一批涉及问题的尼康D750机身仍然是快门导致的照片拍摄出现暗角问题。而尼康也将为扩大批次的机身进行维修和更换服务。

另一边，在发布了摄影用镜头14mm f/1.8 Art和135mm f/1.8 Art后，适马发布了两款镜头的电影镜头改良版。新款镜头

为135mm T2.0 Cine和14mm T2.0。两款新镜头将提供佳能EF，索尼E，PL卡口的不同版本。两款新镜头从参数规格来看与之前适马发布的14mm f/1.8 Art和135mm f/1.8 Art镜头非常相似，不同在于为了视频拍摄需要，镜头改为T值光圈，此外增加了对焦辅助传动齿轮环。新镜头也更适合视频拍摄的使用需要。

事件一：百年不太平 尼康扩大单反D750召回范围

尼康的百年是真的不太平。这次是新一波的召回问题。早在2015年，尼康因为D750的快门问题而在全球范围内召回过D750机身。如今，尼康宣布D750相机快门问题涉及的产品范围进一步扩大。2015年7月至2016年9月生产批次的D750也将涉及召回。

新一批涉及问题的尼康D750机身仍然是快门导致的照片拍摄出现暗角问题。而尼康也将为扩大批次的机身进行维修和更换服务。不得不说，尼康这两天是真心过得不顺心。不过笔者觉得这和尼康将工厂转移到泰国有不小的关系。在相机保持日本本土生产时，尼康的品控一直是有口皆碑的。自从转移到泰国工厂后，D7000,D600，再到现在的D750，的确是问题不断。可见海外工厂的管理以及品质管控的确是个不小的问题，希望尼康还是能尽快解决好泰国工厂的问题吧。

事件二：适马发布14mm和135mm电影镜头

在发布了摄影用镜头14mm f/1.8 Art和135mm f/1.8 Art后，适马发布了两款镜头的电影镜头改良版。新款镜头为135mm T2.0 Cine和14mm T2.0。两款新镜头将提供佳能EF，索尼E，PL卡口的不同版本。

两款新镜头从参数规格来看与之前适马发布的14mm f/1.8 Art和135mm f/1.8 Art镜头非常相似，不同在于为了视频拍摄需要，镜头改为T值光圈，此外增加了对焦辅助传动齿轮环。新镜头也更适合视频拍摄的使用需要。当然了，价格也明显比摄影镜头贵了不少。有专业镜头使用需要的视频拍摄用户，还是可以关注下这两款新品的。

事件三：加入C-Log 海外新佳能EOS 5D4开放预购

在近日，新版加入视频C-Log模式的佳能EOS 5D IV在海外悄然开始接受预定。新版本的EOS 5D IV在视频录制方面加入了C-log视频格式，从而极大地增强了相机的视频拍摄能力与后期处理能力。在拥有C-Log后，5D4的4K视频将具备800%的动态范围(12档)，的确是非常让人期待。

除了增加C-log格式外，为了更好地监测视频拍摄状态，拥有C-Log版本的EOS 5D4还将具备新增的视频辅助信息提示框(在机身屏幕上显示)，从而更好地辅助用户拍摄视频。售价方面，加入C-Log版本的EOS 5D IV预售价格为3599美元，比普通版贵300美元(折合人民币约2034元)，各位可以以此作为参考。

佳能的新一代全幅单反中，EOS 5D IV与EOS 1DX II都具备4K视频拍摄能力。但两款新机都没有加入佳能的Canon Log(也就是C-Log)视频录制模式，因此其视频拍摄能力相较于拥有V-Log的松下GH5以及拥有S-Log的索尼全幅微单，就显得在功能上落后了一些。新版本机身则解决了这一问题。有兴趣的朋友，可以关注下这一版本的佳能EOS 5D IV在国内的上市，相信也不会远了。

事件四：2000万+4K 奥林巴斯E-M10III八月问世

据43Rumors网站最新消息，奥林巴斯将在今年八月发布全新的E-M10 MarkIII无反相机(这一日期基本已经确定了)。新机型将配备2000万像素的M43画幅传感器，同时将支持4K视频拍摄，而在具体售价这块暂时还没有消息。

关于奥林巴斯E-M10 MarkIII的传闻已经有一段时间了。从这次的消息来看，在接下来的8月份各位就将见到这款新机，2000万像素、支持4K，对于一款定位偏入门的轻便无反相机来说这样的配置还是比较实在的，就让我们一起期待新机的问世吧。

事件五：售价20万美元 私人小型直升机重500公斤

两年一度的巴黎航展上，美国科技公司Workhorse携一架名为SureFly的未来主义私人直升机亮相。这架名为SureFly的直升机机身大量采用碳纤维材料，因此自重仅有1100磅(约499千克)，还能载两名乘客，原理类似于无人机。

SureFly装配有8个螺旋桨，每个螺旋桨都有一个独立的汽油-电动混合型动力发动机推进。时速可达70mph(70英/小时，约112.6km/h)，邮箱装满后能飞行约1小时，飞行高度可达4000英尺(约1219米)。此外，SureFly还配备了两套备用电池，能让飞机在燃油耗尽后额外飞行5分钟，以便紧急降落。该飞机预计在2019年投产，起售价为20万美元(约合136万元人民币)。

（ 作者：王瑞 责任编辑：王瑞）

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