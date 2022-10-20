iPadOS 16.1正式版确认10月25日发布，带来全新变化！

【天极网数码频道】昨晚，苹果宣布iPadOS 16.1正式版将于北京时间10月25日凌晨正式全面推送，适用于所有兼容的iPad型号，并将天气应用、台前调度等功能带给老款iPad用户。

早在六月份的WWDC2022上，苹果就推出了全新的iPadOS 16系统，如今随着iPhone 14系列的发售，iOS 16正式版也已经向全球用户推送，但是iPadOS 16却迟迟未能和用户见面。如今总算有确切消息显示该系统将于10月25日正式向全球用户推送，可以说是期待许久。

按照往年的惯例，苹果会在发布新版本iOS时一并推送新的iPadOS，但今年或许出于系统原因，将延迟一个月左右。后来事实也确实如此，iOS 16正式版推送时并没有一并推送iPadOS 16。不过iOS 16在推送初期也因为问题频出遭到了用户的吐槽，可见iPadOS 16在完全没问题之前，苹果不会冒险推送给用户。

作为这次变化最大的iPadOS，最重磅的更新莫过于对M1芯片的iPad增加了“台前调度”功能。对于iPad来说，即使系统已经增加了对键鼠的支持，并且众多开发者都在iPad上推出了专业级的办公软件，可iPad和MacBook的办公差距还是一目了然的。

首先是iPad的同屏只能显示2个App，此外还能悬浮1个App。并且在App启动后就会占满屏幕，这是源自此前手机的交互方式，毕竟在iPadOS出现之前，iPad基本上就是iOS的平板化。而且分屏界面只有三档大小可调，排列方式仅有左和右。

首先是iPad的同屏只能显示2个App，此外还能悬浮1个App。并且在App启动后就会占满屏幕，这是源自此前手机的交互方式，毕竟在iPadOS出现之前，iPad基本上就是iOS的平板化。而且分屏界面只有三档大小可调，排列方式仅有左和右。

对于用惯了电脑办公的用户来说，只有窗口化的界面才能跟生产力扯上关系。如今的办公形式基本上都需要在多个应用间切换来协同办公，无法通过单一应用完成所有的工作。例如写论文需要参考资料，那么就需要打开浏览器去查阅相关资料，或是打开文件管理器插入相关图片，这都需要频繁切换窗口，这让iPad显得繁琐且难用。

如果想要触发多应用同时使用，就需要将App图片拖到当前界面中或者是将左侧待命的App小窗右滑，进入快速多窗口模式。但是只允许最多4个窗口被打开，一旦超过4个，第1个窗口就会被挤到左侧的App待命区。

不过根据官网的显示，台前调度的外接显示器支持将无法在10月25日上线，官方称“今年稍晚推出”，支持分辨率最高可达6K，便于用户以理想的方式组织工作空间，在iPad和外接显示器上同时各自运行最多可达4个App。

桌面级App带来一系列针对iPad Pro显示屏优化的新功能，通过新元素和崭新的交互模式令App变得更强大，包括全系统通用的撤销和重做、经过重新设计的查找和替换体验、新版文档菜单、可自定义的工具栏、更改文件扩展名和在文件App中查看文件夹大小的功能等。

借助参考模式，配备Liquid视网膜XDR显示屏的12.9英寸iPad Pro，达到审核审批、校色和合成等对色彩精度和图像统一质量要求较高的工作流的要求。这意味着摄影师、视频工作者等Pro级用户在这个他们一手掌握的设备上即可编辑HDR图像和视频，呈现所有栩栩如生的细节;而身处拍摄现场的电影摄影师能够按照最终成片的色彩配置来预览内容。

随着苹果推出了新款的iPad，iPadOS 16的推出也顺理成章，不过考虑到前面iOS 16的情况，不少用户还是担心iPadOS 16即使多打磨了一个月版本号来到16.1，还是会存在不少问题，毕竟iOS 16上的问题已经严重影响到用户的体验了。不过一切还要等10月25日正式发布后才能下结论，只能说苹果在iPad硬件方面做的不够好，在系统方面能找补回来一点。