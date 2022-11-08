AMD RX 7900XTX游戏性能与RTX 4090持平，价格仅为后者一半多！

【天极网数码频道】前不久AMD基于RDNA 3架构的旗舰级显卡总算姗姗来迟，在英伟达投下RTX 4090这颗震惊业内的核弹之后，AMD RX 7000系列同样受到广泛关注。不少用户都在期待AMD究竟会掏出一块怎样战术级产品去应对英伟达RTX 4090，最后答案显而易见，就是这块价格只有RTX 4090一半多的RX 7900XTX。

这一代AMD RX 7000系列显卡在发布之前各种参数就已经满天飞，发布后整体配置信息基本上也大差不差。RX 7900 XTX采用台积电5nm工艺，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。同时，AMD还在RDNA 3架构上进行了许多底层方面的修改，塞进更多计算单元以及着色器。

在发布会上，AMD还放出RX 7900 XTX的游戏性能，并且有网友对其数据与RTX 4090进行对比。比较之后发现RX 7900 XTX在4K画面下运行《地铁：离去》和《赛博朋克2077》时达到了与RTX 4090持平的性能水准，两款游戏的帧率分别达到60FPS以及83FPS，而前者更是运行在光追模式之下。

对比目前刚刚发售的《使命召唤19：现代战争Ⅱ》，RX 7900 XTX可以达到306FPS，而RTX 4090为312FPS，两者仅仅相差6帧。而在育碧著名游戏《看门狗：军团》中，RX 7900 XTX跑出让人惊喜的帧率，达到132FPS，只比RTX 4090低了9帧。

在其他游戏中，虽然官方没有给出详细的对比图表，但从官方数据中能够看出RX 7900 XTX在《战神》中跑出98FPS，《荒野大镖客2》跑出93FPS，《刺客信条：英灵殿》跑出109FPS，《生化危机8：村庄》在光追下跑出138FPS。可以看出，这些游戏同样在4K分辨率能够跑出非常优秀的帧数表现。

从RX 7900 XTX和RTX 4090的游戏性能对比中能够发现，两者在游戏性能方面可以说是不分伯仲。尤其是在考虑到前者7999元的首发价，比起后者12999元的首发价来看，无疑前者更加适合游戏玩家。

RTX 4090这次升级的并不只是游戏性能，众所周知游戏并非是显卡的唯一用途，很多AI计算领域同样需要用到显卡。而RTX 4090之所以售价这么高，有很大一部分原因就是在一些普通用户基本用不上的AI专业性能以及CUDA支持上有着极大的升级幅度。

所以单论游戏性能并不能非常全面地体现两款显卡在性能上的具体差异，不过对于游戏玩家来说，RX 7900 XTX确实有着非常高的性价比，同时游戏玩家口中广为流传的那句“A卡战未来，N卡负优化”，指的就是AMD显卡往往能够通过驱动更新提升显卡性能，而英伟达显卡则是会随着驱动更新造成显卡性能下降，这也让RX 7900 XTX未来可期。