不仅仅是像素的提升 佳能EOS M6 Mark II评测

作者：徐家琦

【天极网数码频道】兼顾轻便与性能，一直以来都是佳能EOS M系列的优势。在安装原生EF-M镜头后，EOS M系列依然能保持小巧的体积和轻盈的重量，加上超好用的触摸屏以及全像素双核对焦，非常符合年轻人尤其是年轻女性的拍摄要求。今年8月佳能EOS M家族又迎来一位新成员――EOS M6 Mark II，它采用了迎合时下潮流的复古造型，同时机身仍然贯彻轻量化的设计理念，而最让人心动的还是在于其拍摄性能得到了大幅度的提升。

EOS M6 Mark II搭载全新开发的APS-C画幅CMOS图像感应器，像素达到了约3250万，感光度可扩展至ISO 51200;全像素双核CMOS AF技术对焦点位多达5481个，支持伺服对焦模式下的眼睛检测自动对焦;内置DIGIC 8处理器使EOS M6 Mark II也加入了最高30张/秒的RAW连拍模式;像素不变文件更小的C-RAW应该不用多介绍了，用过的人都说好;视频方面EOS M6 Mark II可拍摄无裁切的4K短片，还可拍摄约120P/100P的全高清高帧频短片。

保留前代产品优势，又引入诸多全新功能，EOS M6 Mark II的发布激发了很多人购买的欲望。本期我们就来感受下这款新品的魅力吧