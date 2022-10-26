潮玩数码11.11现已开启，富士X-H系列劲爆来袭

【天极网数码频道】富士在今年上半年和下半年，分别为自家的X-H系列更新了两位新成员：X-H2S和X-H2。上半年发布的X-H2S是一款主打速度的旗舰级无反相机，具有强大的追焦、连拍、防抖等优秀属性。下半年发布的X-H2则是主打高分辨率和画质的旗舰级机型，它拥有高分辨率、高画质、8K30视频拍摄的能力。近期，潮玩数码11.11活动已经开始了，从10月20日20点~10月31日20点为预售期，现在支付定金，X-H2S可享白条24期免息，X-H2可享白条12期免息，且两款相机均赠送原装电池，是不容错过的入手时机。

速度旗舰 富士X-H2S

富士X-H2S采用了全天候的机身设计，整机设有79处密封点，可全面抵御灰尘、湿气，或是在低温-10℃的严苛环境，对于户外拍摄有着极大的帮助。此外，机身采用全新五轴防抖组件，在搭配XF镜头时最高可实现7.0档的防抖效果，大幅度提升出片率。

第五代X-Trans CMOS 5 HS传感器拥有2616万像素，搭配X-Processor 5处理器的超强性能，并结合增强的高速AF对焦系统，使相机能够轻松应对面部/眼部的对焦功能外，还支持动物、鸟类、汽车、摩托车、自行车、飞机、火车识等动物以及交通工具的识别对焦，并能在最低-7EV的暗光下也能成功对焦。

在高速模式下X-H2S使用电子快门能够实现约40张/秒(无间断连拍)。JPEG格式下能连拍1000张约为30张/秒，RAW格式下也可以达到约20张/秒的速度。而且相机还自带预拍摄模式，在半按快门按钮时相机就会开始拍摄，不会错过重要的拍摄机会。

除了照片拍摄，X-H2S在视频功能方面也有不错的表现，它可以拍摄6.2K 30P和4K 120P的高速视频，可记录422的10bit视频，并支持多种编解码器，包括Apple ProRes 422 HQ。

视频方面的另一个亮点是新增了F-Log2模式，动态范围拓展高达14档，相比目前F-log提供了更大的动态范围，为后期制作提供更多空间。

镜头推荐建议选购XF90mm F2 R LM WR，这是一枚三防远摄镜头，镜筒有七处密封，可在最低-10℃的温度下工作，对于户外拍摄来说非常重要。此外它还有非常优秀的成像效果，能更好的突显主体。这款镜头目前也在参加潮玩数码11.11的活动，在10月20日20点~10月31日20点预售期中，支付定金可享受优惠1030元优惠。

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画质旗舰富士X-H2

富士X-H2搭载了X-TRANS CMOS 5HR传感器，这是一枚背照式4000万像素超高分辨率传感器，其像素数量是上一代产品的1.5倍。处理器是X-Processor 5，其性能超前代约两倍的处理速度，从而能应对高像素图像或是8K视频的拍摄需求。

4020万像素超高分辨率X-Trans CMOS 5 HR传感器采用更强的图像处理算法，既能提升分辨率，又不会牺牲信噪比，让画质得到了有效的保障。拿微距来说通过新一代传感器提供的超高放大倍率，使它拍摄的微距图像可做到纤毫毕现，包括那些人眼看不到的细节都一览无遗。同样在传感器改善像素结构后，能更有效地接受光学，扩展了ISO感光度。

富士X-H2的自动对焦性能也非常出色，基于深度学习技术的AI智能对象检测AF，可自动检测和追踪多种类型的拍摄对象，包括动物、鸟类、车辆、摩托车、自行车、飞机和火车，以及人脸和人眼，让拍摄者更加专注于创作。

X-H2在视频拍摄上支持以4:2:2 10-bit色彩进行8K/30P视频的拍摄。由于采用与X-H2S同样的散热设计，可支持最长160分钟的8K/30P视频工作时间，这对于有长时间8K视频拍摄需求的摄影师来说是一项非常实用的特性。

X-H2支持三种Apple ProRes编码器ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT，并且考虑到8K视频后期制作的便利性，录制ProRes时，X-H2还支持代理录制，如ProRes 422 Proxy。除了F-Log外，X-H2还支持F-Log2，可以超过13档动态范围完成拍摄，提供更大的后期制作空间。

镜头推荐建议选购XF16mm F1.4 R WR，这是一款适合拍摄广阔风景的三防镜头，搭配X-H2的高像素能拍出震撼人心的风景画面。它有两片非球面镜片和两片ED(超低色散)镜片，F1.4最大光圈也能清晰、细腻的图像品质。这款镜头目前也在参加潮玩数码11.11的活动，在10月20日20点~10月31日20点预售期中，支付定金可享受优惠1130元优惠。

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富士X-H2S样片赏析：

摄影师：Kiko Arcas，1/5000秒，F2.8，ISO320

摄影师：Kiko Arcas，1/2900秒，F2.8，ISO1600

富士X-H2样片赏析：

摄影师：Dong Ran，1/200，F8，ISO160

摄影师：Jin Wang，1/50，F1.4，ISO125