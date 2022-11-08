英伟达被砍显卡或改名RTX 4070 Ti，引发网友吐槽！

【天极网数码频道】英伟达在9月底带来了RTX 40系列显卡，其中包括RTX 4090、RTX 4080 12GB以及RTX 4080 16GB。不过在RTX 4080 12GB版本发布后受到太大质疑后，英伟达选择撤回这一型号显卡。目前，有消息称，英伟达会将这块显卡改名RTX 4070 Ti重新推向市场。

对于起售价7199元的RTX 4080 12GB和9499元的RTX 4080 16GB版本，价格一经公布就遭致网友疯狂吐槽，而前代RTX 3080的起售价仅为5499。无论是跟哪个版本相比，RTX 4080的价格相较前代都有一个很大的涨幅程度。

也许是受到舆论影响，英伟达宣布取消发布RTX 4080 12GB，这也是历史上头一次撤回已经发布的显卡。早前就有说法称，这个所谓的RTX 4080 12GB，其实原本计划叫做RTX 4070 Ti，甚至是RTX 4070，在发布前的最后时刻才改名。

RTX 40系显卡未发布前就有爆料称英伟达将会发布RTX 4090、RTX 4080以及RTX 4070 Ti，结合现在的情况来看，12GB版本的RTX 4080确实有可能就是之前的RTX 4070 Ti。不过由于RTX 4080 16GB和RTX 4080 12GB的规格相距较大，采用的芯片也不同，根据英伟达官方给出的数据，前者比后者性能大概强了30%，是两款完全不同等级的显卡，因此RTX 4080 12GB发布后就遭到媒体和玩家的大量批评，认为其规格对不起过往80系列的定位。

可即便如此，如果英伟达仅仅只是换了个名字而不在价格方面做出调整，那么这款产品依然可能一上市就石沉大海。即使RTX 4070 Ti的性能提升值得它叫这个名字，但是7199的起售价，相比RTX 3070 Ti 4000多元的起售价，两者完全没有可比性。

更关键的是，在同等价位之上，AMD前不久刚刚发布的RX 7900 XT将拥有更强的竞争力，而且价格仅为7399元。从AMD的定位来看，RX 7900 XT明显就是冲着RTX 4080 16GB版本而去。RX 7900 XT在有着比RTX 4080多达16%的计算能力优势下，价格还要便宜200美元，RTX 4080的国行售价9499，而7900 XT的7399可以说是爆杀了英伟达的RTX 4080。

这样的表现更不用说是RTX 4070 Ti的性能，便宜两百块的差价完全支撑不起这款显卡在这个价位立足。最重要的是，RX 7900 XT在功耗方面甚至要低于RTX 4080 16GB，要知道以前的AMD用户戏称AMD显卡为耗电大户，就是因为其糟糕的能效比和功耗控制。

如今AMD大翻身让英伟达处于水深火热之间，前有尚未消化完的RTX 30系显卡库存，巨大的库存压力让英伟达在RTX 40系定价方面稍显不理智。后有AMD极具性价比的两款显卡，直接堵死了英伟达的后路。如果仅仅只是换个RTX 4070 Ti的名字，那么完全可以提前预见这款产品的落败。

而在消息传出之后，网友更是吐槽道“脸都不要了”“快进到包装盒贴纸，撕开4070Ti下面贴着4080”。也足见网友对于英伟达操作的不满，不过目前并没有准确的消息表明英伟达会这么做。在结果出来之前一切都还余地，可英伟达要是执意坚持这一定价，那么失去4070 Ti用户将不可避免。