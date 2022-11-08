富士中画幅镜头，年终11.11促销进行时

【天极网数码频道】近年来富士中画幅GFX系列的人气非常高，由于其传感器要比全画幅相机更大画质更出众，受到众多最求画质摄影师们的追捧。除了机身的增加与升级，GF镜头阵列也在不断的扩充，用户可以根据自身的拍摄需求，选择合适的镜头。目前正值11.11年终大促，富士京东旗舰店多款镜头现货钜惠中，今天小编给大家介绍几款值得入手的中画幅镜头。

适合挂机的镜头：GF32-64mmF4 R LM WR，这是一枚多功能变焦镜头，其焦段等效35mm为25-51mm，体积非常便携。采用三片非球面镜、一个ED镜片和一个超级ED镜片的光学结构，在清晰度和图像质量上可以与定焦镜头相媲美。活动期间这枚镜头的到手价格为12900元，优惠了2600元。

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适合扫街的镜头：GF45mmF2.8 R WR，有些人对于定焦镜头情有独钟，那这枚镜头就不能错过了，它等效约为36mm，是非常理想的扫街焦段，同时它的重量仅为490克，采用了Nano GI镀膜可以减少鬼影和眩光，使其拥有了绝佳的光学画质表现。现在下单可以立享1800元优惠，到手价为9550元。

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适合人像的镜头：GF110mmF2 R LM WR，从焦段来看这枚镜头似乎更适合远摄，但其实它的等效焦段为87mm，在全画幅中属于非常好的人像拍摄焦段。它采用四片ED镜片，可控制和像差。从而获得令人惊叹的细节的图像、色调和纹理，意味着很容易拍摄优质的肖像。如果你也喜爱人像拍摄，就不能错过这枚镜头，目前其到手价为19000元。

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GF32-64mmF4 R LM WR样片鉴赏：

摄影师：Serkan Günes，1/250，F11，ISO400

摄影师：Beno Saradzic，13s，F10，ISO100

GF45mmF2.8 R WR样片鉴赏：

摄影师：Paul Von Rieter，1/200，F2.8，ISO1600

摄影师：Paul Von Rieter，1/1250，F2.8，ISO125

GF110mmF2 R LM WR样片鉴赏

摄影师：Pål Laukli，1/50，F2，ISO2500

摄影师：Pål Laukli，1/2000，F5.6，ISO200