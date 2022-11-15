Switch Pro可以改善兼容性，但任天堂或许不会这么做

【天极网数码频道】针对Switch Pro的传言愈演愈烈，随着《宝可梦》开发团队最近向外界透露了Switch Pro的开发进度后，任天堂旗下知名游戏制作人、经典游戏角色马里奥之父宫本茂也对下一代Switch表达了自己的看法。

作为一款2017年就已经发售的跨界掌机而言，Switch的问世无疑改变了全世界用户对于掌机的认知，同时可掌机可主机的玩法为任天堂俘获一大群拥趸。最关键的是，任天堂还赋予Switch突破次元的游玩方式，玩家能够通过Joy-Con实现不同的玩法，例如将Joy-Con组装成鱼竿，真实享受钓鱼的感觉。

正是任天堂回归本真的创作力，加上Switch自带的合家欢属性，让这款机型即使是发售5年之后，依然在世界范围内爆火。不过在这期间也有不少玩家期待任天堂能够推出Switch的继任者，任天堂的无限创意带给玩家充满想象力的世界，玩家迫不及待想要看看任天堂还有多少足以改变世界的天马行空。

而作为任天堂旗下知名度最广的游戏制作人宫本茂，其经历同样传奇。宫本茂在任天堂工作已经超过45年，可谓是将自己的一生都奉献给了任天堂。宫本茂在这期间不仅一手缔造了马里奥这个角色，还带来之后堪称日本国民游戏的《塞尔达》系列，《塞尔达》的最新力作《塞尔达传说：王国之泪》将于明年六月正式发布，有传言称新版的Switch将会随着《塞尔达》大作一同发布。

如今Switch的全球销量已经达到1.14亿台，虽然今年受到多方因素的影响，导致任天堂将今年Switch的预期销量从原先的2100万台调低至1900万台，但Switch目前的销量依旧好于PS5和Xbox，要知道这两款机型是近两年刚推出的新机型。

眼下越来越多玩家不满足于旧款Switch的机能，任天堂推出新款Switch似乎已是顺理成章之事，毕竟在这五年间任天堂并没有推出过任何一款针对性能有所优化的机型。不过从游戏的角度出发，目前Switch依然可以应付大部分游戏，毕竟Switch从推出之初就不曾主打性能，而是发挥任天堂的优势，通过让人意想不到的游戏创意搭配Switch多样化的玩法来打动用户。

但是随着玩家对于游戏画面以及帧率的要求越来越高，Switch早已无法满足。在最新的任天堂财务简报上，宫本茂被问到有关下一代Switch时回答道：“过去，我们提供了一种被称为“虚拟控制台”的服务，允许用户在具有较新硬件的新游戏机上玩旧游戏。只要硬件保持不变，这些游戏就可以继续玩。但就像我此前说过的，游戏的出版权是非常复杂的，我们只有在获得必要的权利之后才会增加游戏。”

“诚然，针对不同专属游戏主机开发的视频游戏都是在不同的开发环境中创建的。因此当硬件发生变化之后，这些开发环境不一定能够被重新使用。因此，那些针对旧款游戏机开发的游戏如果不进行额外的处理，就无法在新主机上玩到。不过现在开发环境日益标准化，我们现在有了一个新的环境，使玩家能够比以往任何时候都更容易在较新的游戏机上享受旧的视频游戏，然而，任天堂的优势在于创造新的视频游戏体验，因此，当我们在未来发布新硬件时，我们希望展示独特的视频游戏，这些游戏是无法用预先存在的硬件创造的。”

从宫本茂略显官方的回答中可以看出，任天堂目前已经具备让新一代硬件向下兼容Switch的技术，但任天堂很有可能不会这么做。在宫本茂认为，下一代Switch将会有专属游戏来适配相应的游戏机特性，也就是说下一代Switch有着和现款Switch截然不同的硬件特性，会开拓出全新的玩法。

如此一来，新版Switch将无法通过新硬件来实现老款Switch上一些特殊的游戏，例如释放孩子想象力的Switch Labo纸盒套件。其实这也并非是Switch上所面临的问题，任天堂此前的硬件都存在这一问题。

例如WiiU和3DS，分别是任天堂推出的主机以及掌机，WiiU不仅有一个主机，还有一个带屏幕的控制板，针对这样的硬件特性，任天堂开发出许多WiiU上的经典游戏。而3DS则是在掌机上做出尝试，翻盖式上下两个屏幕的设计使得不少游戏专门适配3DS，从而开发出多样化的玩法。

但是这些硬件特性都是Switch所不具备的，这也是为何Switch无法通过向下兼容来运行这两个平台上的游戏的原因。其次，随着云游戏成本的降低，越来越多老旧的游戏可以通过云游戏的方式在新游戏主机上运行。

这也是目前游戏界御三家共同在做的事情，Switch同样不例外，可以通过任天堂会员服务在Switch上重现部分FC游戏，让玩家能够追忆过去。而正是有了这两个原因，导致如今即使新款的Swicth在技术上即使可以做到兼容上一代游戏，任天堂也极有可能不会这么做。

一来是硬件方面下一代Switch可能是会做出比较重大的改变，很多针对Switch的游戏特地适配了Switch的特性，新款Switch不具备这些特性。二来任天堂目前的云游戏服务能够满足用户向下兼容的需求，不过对于国内玩家而言云游戏功能基本等同于可有可无。

所以对于一些期望Switch Pro能够兼容上一代游戏的用户而言，如今看来也许会比较悲观，任天堂的无限创造力可以带给玩家充满幻想的游戏方式，却也导致玩家永远猜不到任天堂会推出一款怎样的游戏机来改变世界，而玩家只能去适应任天堂。