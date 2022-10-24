新版RTX 3060 Ti性能曝光，升级巨大，跑分提升7%-10%！

【天极网数码频道】尽管英伟达不久前发布了全新的RTX 40系显卡，但是RTX 30系显卡的库存压力仍然是英伟达心中的一根刺，此前就有消息称英伟达为了清理RTX 30显卡的库存，将会推出新款的RTX 3070 Ti以及RTX 3060 Ti。

如今新款RTX 3060 Ti的性能遭到了曝光，新款RTX 3060 Ti G6X继续使用GA104-202核心，但有更快的GDDR6X显存。跑分结果显示，RTX 3060 Ti G6X将比使用GDDR6内存的RTX 3060 Ti快7%至10%。RTX 3060 Ti GDDR6X版本的3DMark Fire Strike测试分数超过了31500分，Time Spy测试超过12500分。

RTX 3060 Ti GDDR6X版本继续使用GA104-202核心，拥有4864个CUDA核心，加速频率为1665MHz，显存频率会从14Gbps提高到19Gbps，带宽提升到608GB/s。而这些新款的显卡将会在10月底推出，届时有需要的用户可以关注一下。

此外，英伟达为了消化RTX 30系的库存，不惜打破此前旗下显卡的价格体系，在RTX 40系上迎来了价格的暴涨，相较RTX 4090，RTX 4080的价格可以说是几乎翻了一倍，也由此引来了不少用户的吐槽。

英伟达在发布会上发布了两个型号的RTX 4080，分别为12GB版本和16GB版本，但是由于定价太高以及配置定位不符合RTX 4080等原因，RTX 4080 12GB版本被英伟达撤销发布，将重新换一个马再发布，这也是显卡历史上首次了。

据介绍，RTX 4080 16GB 拥有 9728 个 CUDA 核心和 16 GB 高速美光 GDDR6X 显存，在现代游戏中的性能可达 GeForce RTX 3080 Ti 的 2 倍;在较低功率下，性能比 GeForce RTX 3090 Ti 更强大。RTX 4080 12GB 则拥有 7680 个 CUDA 核心和 12GB 美光 GDDR6X 显存，比上一代旗舰 GPU RTX 3090 Ti 性能更强大。建议零售价分别为 9499 元起和 7199 元起，将于 11 月上市。

RTX 40系列基于全新的Ada Lovelace GPU架构，台积电4nm工艺，在性能、效率上都实现了巨大的代际飞跃，无论光线追踪，还是AI神经网络。这次的流式多处理器，其吞吐量超过上一代产品的2倍。

同时，第三代RT Cores光追核心是上一代产品性能的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。同时加入两个全新的重要硬件单元：Opacity Micromap引擎和Micro-Mesh引擎。以《赛博朋克2077》为例，RTX 40系列光追计算能力，最多比RTX20提升了16倍。

第四代Tensor Cores张量核心，超过上一代使用FP8加速性能的5倍。支持着色器执行重排序(SER)，老黄表示该技术的创新力度，堪比CPU处理器的乱序执行。追带来最高3倍的性能提升，整体游戏性能提升也可达25%。集成光流加速器，保持图像质量的同时提高帧率，带来2倍的性能提升。

相较前代5499起售的3080，今年12GB版本的价格来到了7199，16GB版本更是高达9499。更何况，这一代RTX40全系都不支持DP2.0，仅为DP1.4，同时都为PCIe 4.0接口，没有采用最新的5.0技术。

CEO黄仁勋也证实了外界的猜想，英伟达确实正在面临巨大的库存危机。黄仁勋表示，“我们发现自己有多余的库存，我们的策略是以远低于目前市场上的销售水平来销售，以便给渠道一个纠正的机会。我们已经与我们的合作伙伴实施了一些计划，在渠道中对产品进行价格定位，为我们的下一代产品做准备。”

所以从这些信息中可以看出，英伟达为RTX 40系涨价背后的深意不言而喻。一旦英伟达在RTX 30系的基础上稍作涨价，那么用户一定会购买性能更强的RTX 40系，毕竟那点差价无伤大雅。可一旦差价翻了快一倍时，用户就不得不考虑是否能够承担这一涨价幅度了。

如此做法也能逼迫用户购买RTX 30系显卡，达到去库存的目的，英伟达才会推出新版的RTX 3070 Ti和RTX 3060 Ti。不过如今RTX 30系显卡受到矿卡的冲击，不少消费者对其失去了信心，即使购买RTX 40系有压力，也不会选择RTX 30系显卡，这也让英伟达的去库存政策遭受到不小的打击。