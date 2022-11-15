索尼PS5精英手柄预售，国行1599元起，竟然被抢爆了？

【天极网数码频道】在8月的游戏科隆展中，索尼推出一款针对重度游戏用户的专业手柄DualSense Edge，用以对标Xbox早已经已经推出的精英手柄系列。今日，这款手柄正式上架PlayStation天猫商店开启预售，国行售价1599元，但不一会儿的功夫预定量就已经破千，这对于刚刚起步的国内游戏主机市场而言， 可谓是抢爆了。

游戏手柄自游戏诞生以来就是主机中不可或缺的一部分，它是连接玩家与游戏的桥梁，玩家可以通过按键的反馈精准地控制游戏角色。但是最初的游戏手柄还不像现在这样拥有摇杆，而是一个只能实现四个方向的方向键。

随着游戏3D化浪潮的兴起，原先的方向键早已不能满足当时的3D游戏，毕竟方向键并不能实现X轴和Y轴之外的Z轴移动，这就让手柄迎来了新生，摇杆的加入彻底改变了玩家在3D游戏中对于方向的理解。

微软的手柄在握持感以及按键布局上要明显优于其他两家，而索尼的在次世代引入了自适应扳机以及更加细腻的震动，可以让游戏里的每一种反馈都能很好的传递到玩家手中，再加上祖传的触摸板让游戏在交互层面多了更多的选择。而任天堂才是震动方面的鼻祖，从Switch时代引入的HD震动将细腻的震感诠释到了极致，让手柄在承担交互的同时，还能提升玩家在游戏中的沉浸感。

对于这样一款连接玩家与游戏的重要设备，自然也成为游戏主机厂商乃至第三方设备厂商的兵家必争之地。不过相比起游戏主机厂商，第三方厂商在技术方面的落后导致手柄产品长时间被索尼任天堂微软所霸占。

微软早早就推出了高度可定制化的专业手柄，而索尼却久久没有动作。因为早前在玩家群体中通常流传着这样一种说法，微软Xbox适合玩车枪球类的游戏，索尼PS则适合日系RPG游戏。这就导致Xbox玩家对于操作要求更高，普通手柄无法满足玩家的要求。

举个实际的例子，例如玩赛车游戏时，普通的Xbox手柄可以非常完美地还原油门踩下的力度反馈，因为RT按键足够长的键程可以最大程度模拟油门踩下的力度。玩家可以根据按下RT键的力度来控制汽车的油门，这样一看普通的Xbox似乎可以满足用户。

但是同样的手柄放到枪战类游戏上则成为累赘，对于射击游戏来说，RT键过长的键程导致玩家需要将RT按键按到底才能触发射击这一操作。如此一来过长的RT按键键程就会徒增指令传递到机器的时间，虽然看似只有几十甚至几毫秒的差距，但放到电竞领域就足以改变一场游戏结局，而主打车枪球的微软Xbox就是在这种前提之下推出Xbox精英手柄。

精英手柄给玩家提供最大程度的可定制化，采用全新的3段键程，以及高感度扳机键。3 段松紧度张力调节结构，3 个自定义配件方案，4 枚可插拔拨片，2 款磁吸可替换方向键，6 枚可替换摇杆，自带操纵杆调整工具。

随着近些年来平台之间游戏类型覆盖面越来越广，曾经车枪球的Xbox和日系RPG的PS都越来越全能，自然而然也有不少PS用户对专业手柄有着强烈的需求。这次PS5 DualSense Edge可进行摇杆灵敏度与死区调节、扳机键键程与死区调节;可同时保存多个控制配置文件，以在不同游戏中使用;附带专用的 Fn 按键，帮助用户快速切换不同控制配置文件、调节游戏设置;拥有 3 种可更换摇杆帽与 2 种可更换背键;可更换摇杆模块，提升手柄寿命。

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在此之前，市面上已经有了款得到索尼授权针对PS游戏机的第三方专业手柄，但对于玩家而言，第三方的总是不如自家，而且第三方动辄高达2000元的价格同样劝退了不少玩家。所以当索尼推出首款自家的精英手柄时，才会获得玩家如此热烈的反应。