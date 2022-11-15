AMD更新数据，RX 7900系列显卡全面超越RTX 4080

【天极网数码频道】就在英伟达发布全新的RTX 40系显卡之后，AMD也推出全新的RX 7900系列显卡，一经发布就引起广泛关注。最近AMD更新有关RX 7900系列显卡的信息，并且与英伟达RTX 4080进行对比。

这一代RX 7900系列显卡在配置上与此前爆料的差异不大，使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

在电源接口上，AMD并没有学英伟达，而是继续采用8 PIN接口。RX 7900 XTX的TDP是355W，RX 7900 XT的TDP为300W，相比前代RX 6950 XT的335W，7900XTX略有上升，但7900 XT却实现了功耗的下降。

但毫无疑问的是，RTX 4090依然是目前世界上最强的消费级显卡，同样在功耗方面也符合其“最强身份”。道RTX 4090的TDP高达450W，在一些极端超频情况下的功耗甚至突破600W，就连RTX 4080的TDP都有320W。

这次RX 7900系列不仅在功耗方面做的更低，同样在体积方面也更小，更便宜，同时支持RTX 40全系都没有配备的DP2.1接口。RX 7900 XT以及RX 7900 XTX的国行版本售价，分别为7399元和7999元。比起RTX 4080的9499和RTX 4090的12999都不能用性价比来表示，简直成为价格屠夫。

更重要的是，虽然RX 7900系列对标RTX 4080，但是从游戏性能对比上，7999的RX 7900 XTX却并不弱于12999的RTX 4090，但是其价格要远低于RTX 4090。不过这也仅限于游戏性能，毕竟RTX 4090在专业AI领域以及计算领域都有着巨大提升。

RX 7900 XT在有着比RTX 4080多达16%的计算能力优势下，价格还要便宜200美元，RTX 4080的国行售价9499，而7900 XT的7399可以说是爆杀英伟达的RTX 4080。

对于游戏玩家而言，通常用不到英伟达这次在RTX 40系上提升的专业计算性能，所以游戏性就成了玩家来判断一款显卡是否适合自己的标准之一。从这方面来看，RX 7900系列无疑要比RTX 40系更具竞争力。

此外，比起RTX 40系显卡，RX 7900系列整体更短更薄，虽然两者都使用PCIe Express 4.0接口，但是在相同价位上，AMD RX 7900系列明显拥有更多的选择空间和配置更高的显卡。目前RTX 4080将在11月16日正式发售，而RX 7900系列将在下个月正式发售。