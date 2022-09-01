LG推出全球首款可弯曲OLED电视，可弯可直！

作者：骷

【天极网数码频道】不久前，LG正式发布了OLED Flex电视，宣称该电视为全球首款搭载可弯曲42英寸OLED屏幕，主要定位为游戏主机、PC以及云游戏。

凭借这样一款屏幕，OLED Flex可以实现最高900R的曲率调节，并有20个曲率级别可由用户自定义。在配置上，这款电视搭载了LG 的 α (Alpha) 9 Gen 5 处理器，配备了 LG 超级抗反射 (SAR) 涂层。此外该系列电视的支架支持高度调节，还搭载了 40W 扬声器。

在参数上，这款电视搭载42英寸OLED面板，4K 120Hz规格，配备HDMI 2.1接口，支持VRR可变刷新率，并通过了G-SYNC兼容和AMD FreeSync Premium认证。虽然这款机型的定位是一台电视，但无论是外观设计，还是官方的宣传上，这款产品的实际定位都更像是一台显示器，而非电视。毕竟对于不少对电视有需求的人来说，42英寸还是偏小了。

如今市面上其实用户对于曲面显示器还是比较热情的，但曲面电视似乎都未曾发展。曲面电视可以在有限的空间内形成更大的观看视野，能够让用户身临其境。同时产生更强的沉浸体验，获得更好的景深效果以及视野。这是因为人类的眼球是球体，眼膜也是曲面状态，所以平面上的物体事实上透过眼球成像时会有所弯曲。曲面电视则可以改善这种状况，让电视的画面跟人类的眼睛构造更吻合，这样的舒适感是平面电视所无法提供的。

此外，曲面电视在形态上的变化也给不少用户一种新鲜感，这也让不少用户曾经垂青过曲面电视，所在2018年有过一段时间流行曲面电视。但是后来曲面电视还是沉寂了下来，这主要是因为曲面电视不比显示器，通常在显示器上足够明显的曲率放到电视上就是聊胜于无了。小尺寸的曲面电视效果不明显，挂在墙上突兀不够美观，这些都是需要考虑的问题。

此外，曲面电视高昂的售价也不是一般的平板电视能比的，从性价比考虑，不少用户还是不会多付出大几千块只为曲面屏所带来的新鲜感。不过如今LG推出了这款可以由用户来决定是否曲面的产品，确实在一定程度上解决了曲面电视的问题，完全可以在电视模式下拉直，显示器模式下弯曲，满足了用户在不同场景下的需求。

也能看出LG的这款产品更像是一个试水之作，毕竟42英寸的尺寸对于电视来说比较小，对于显示器来说又有点偏大了，这样的尺寸难免就会显得有些尴尬。目前LG并没有公布这款产品的售价以及发售时间，对于喜欢的用户还是可以再等一等。