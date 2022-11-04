潮电好物进行时，1亿像素中画幅相机现货钜惠3000

【天极网数码频道】自从富士推出中画幅相机后，越来越多摄影师开始加入中画幅行列中，不仅是因为中画幅有着比全画幅更加出众的出片效果，更因为富士GFX系统愈发的成熟。近期京东11.11大促，现在下单富士GFX100S机身，现货优惠3000元，到手仅36800元。这款相机拥有1亿+的像素以及便携的机身，是非常值得购买的产品。

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富士GFX100S搭载了面积更大的中画幅传感器，尺寸为43.8mm*32.9mm，相比如今的135全画幅传感器大了约70%。更大的传感器使它在出片画质上有了质的提升，配合1.02亿像素使其在解析力上更加出众。

体积方面富士GFX100S非常轻便，它的尺寸约为150*104.2*87.2mm，重量为900g(含电池、存储卡)，此规格对比很多全画幅相机还要轻便。并且它的机身还拥有更加出色的防护性，相机本身具备防尘防滴性能，还可以在-10℃的环境中正常工作。

内部结构上，由于中画幅尺寸远大全画幅的尺寸，并且GFX100S在像素上元超常规的规格，导致抖动所产生的负面效果就会被无限放大，因此机身防抖就尤为重要。GFX100S采用了全新的五轴防抖技术，其防抖效果能达到6档，大幅提高快门安全速度，确保图像画质。

镜头方面，推荐选购一款GF45mm F2.8 R WR镜头作为挂机镜，一是它小巧便携，重量仅490克;二是适用性非常广泛，等效全画幅约36mm的焦段，可拍摄人文、纪实、扫街等;三是它全天候设计，防尘、防潮和低温-10℃均可使用。现在这款镜头同样参加大促活动，现在下单优惠2000元，到手价9350元，不容错过!

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样张鉴赏

摄影师：Gianluca Colla，1/1250，F8，ISO800

摄影师：Niklas Eschenmoser，1/60，F8，ISO100

摄影师：Philipp Rathmer，1/480，F5.6，ISO200