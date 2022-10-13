RTX 4090刚发布，RTX 4090 Ti就提上日程！满血级别的显卡究竟有多强？

【天极网数码频道】前不久，英伟达带来了RTX 40系的三款显卡，分别是RTX 4090、RTX 4080 12GB以及RTX 4080 16GB。并且RTX 4090已经在10月12日晚上正式开售，而最近知名爆料人又爆料了RTX 4090 Ti相关的信息。

据爆料，英伟达将最好的AD102芯片都已经留给了RTX 4090 Ti，这款泰坦级显卡将拥有18176 CUDA核心，比RTX 4090的16384 CUDA多了11%。同时，RTX 4090将搭载更快的24 Gbps 24GB的GDDR6X显存，带宽将从1 TB / s增加到1.1 TB / s。综合来看，RTX 4090 Ti将比 RTX 4090性能高10%到20%。

早在 9 月份就有人曝光了英伟达RTX 4090 Ti工程样品，称这款显卡将搭载完整版的AD102 GPU，功耗预计600W以上。 Moore's Law is Dead也曾放出公版RTX 4090Ti的渲染图，称其采用三槽设计，甚至可能达到了三槽半。

作为当下最强的旗舰级显卡RTX 4090，英伟达宣称其是全球最快的游戏GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS 2的RTX 3090 Ti相比，采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。在现代游戏中，RTX 4090的性能提升高达2倍，同时保持了相同的450W功耗。

RTX 4090搭载AD102-300 GPU，启用16384个CUDA内核，比RTX 3090 Ti多出 52%，但性能提升幅度却更大。GPU 频率高达2520MHz，搭载24GB 21 Gbps GDDR6X显存，达到1 TB / s的带宽，450W默认TGP，最大可配置TGP为660W。在台积电4N工艺加持下，加速频率超过了2.5GHz，比上代的三星8nm工艺有大幅提升。

RTX 4090公版显卡采用了三插槽和双风扇设计，与RTX 3090 Ti很像。正如预期的那样，该卡新的RTX Logo采用了英伟达的新字体，这在之前泄露的包装照片以及公司网站上已经看到过。

根据之前的跑分信息，RTX 4090显卡在 3DMark中获得了20192分的超高跑分，而此前有关RTX 4090的跑分分数为19000分。相较前代，这款RTX 4090的显卡比RTX 3090 Ti快78%，比前代RTX 3090快90%。爆料人还透露了这款GPU频率和温度数据，其GPU达到了3015 MHz频率，GPU温度在55度左右。

回看RTX 3090以及RTX 3090 Ti，它们之前的跑分分别为10440 分左右以及11400 分左右，RTX 4090要比它们高出了82%以及66%。在其他型号的RTX 3090显卡上，RTX 4090的领先程度甚至高达将近100%。

要注意的是，这还不是满血的RTX 4090，作为最强旗舰的RTX 4090 Ti，英伟达毫无疑问会在其堆料上毫不吝啬。这也是为什么RTX 4090没有完整的AD102芯片的原因，原来都是给RTX 4090 Ti而留。

即使如此，RTX 4090在目前的显卡中，也堪称历年英伟达显卡性能提升最大的型号。英伟达官方宣称RTX 4090在游戏性能上相比前代有着2-4倍的提升，而一些评测中也能看出RTX 4090甚至在一些游戏中逼出了英特尔最强CPU的瓶颈，导致RTX 4090无法发挥出全部实力。

CPU的问题只能留给之后的13代酷睿去解决了，目前曝光的RTX 4090 Ti竟然还能在RTX 4090的基础上在提升10%-20%的性能，这都可以说是迭代级的性能提升了。可以看出英伟达为了打造一款超旗舰的显卡，确实下料非常生猛，不过从三星的8nm工艺换到台积电的N4工艺也有一部分原因。

能够预见的是，英伟达尚未发布的RTX 4090 Ti将成为这几年来最强的游戏显卡，不知道英特尔会不会感到压力山大，毕竟12代酷睿才刚挤破牙膏，英伟达就来这出，硬生生把自家CPU逼出了性能瓶颈。