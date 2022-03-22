护眼阅读体验持续升级 海信Hi Reader阅读器隆重登场

作者：小戈

【天极网数码频道】2022年3月22日，海信Hi Reader阅读器正式上市，这款新品以6.7英寸护眼墨水屏、Android开放系统、7.5mm轻薄机身、3000mAh超大电池等诸多优势诠释“大有视野，随心所阅 ”，为广大用户带来健康阅读的全新体验。

在颜值也开始内卷的时代，海信Hi Reader阅读器的外观表现依然出彩，整机采用直角边框与纯平结构设计，带来简洁时尚的视觉观感。机身背面采用全新玻纤材料打造，更薄、更轻、更坚固，触感亲肤、握持体验更佳。海信Hi Reader阅读器采用一块6.7英寸超大墨水屏，同时得益于行业领先的窄墨水屏边框工艺，让海信Hi Reader阅读器拥有了84%的超高屏占比，再加上7.5mm的机身厚度，以及177g的整机重量，实现了阅读体验与便携属性的兼得，用户可随时随地随处的享受优质阅读带来愉悦和满足。

作为护眼阅读领域的先驱者，海信阅读手机对墨水屏的技术特性及配套软硬件服务应用都拥有深厚积累。由于墨水屏本身不发光，成像显示内容主要依靠反射外界光线实现，这样能够带来类似纸质书籍的阅读体验。但是到了晚上或者处于光线不佳的环境里，传统墨水屏的表现就差强人意。而海信Hi Reader阅读器自带柔和阅读前光，可根据外界光强弱，实现36级DC调光来保证屏显效果。值得一提的是，海信Hi Reader阅读器的屏幕像素高达300PPI，较高的清晰度能够缓解用户长时间阅读文字产生的疲劳感，而对于漫画爱好者来说，高清屏幕能够将漫画中更多细节元素清晰地呈现出来，带来原画般出色的视觉体验。

海信Hi Reader阅读器基于Android10开放系统打造，内置了包括掌阅精选、京东读书、咪咕阅读、快看漫画在内的主流阅读APP、各款热门书籍与漫画资源在这里都能一手掌握，重新定义的墨水屏界面框架更加极简和高效，让用户能够快速聚焦界面内容，并以下划线动效反馈操作，让用户能够更高效地进行使用。

阅读的形式有很多种，以听书的形式完成日常阅读成为越来越多人的选择。海信Hi Reader阅读器的顶部搭载有BOX外放元器件，同时系统内置了丰富听书资源，让大家可以尽情体验听书阅读的乐趣。此外，海信Hi Reader阅读器支持LDAC高码率无线传输协议，搭配上一条真无线耳机，听书和欣赏音乐皆能带来CD级的出色音质。

海信Hi Reader阅读器出色的功能表现离不开内在强悍性能的支撑。这款阅读器搭载了业内领先的展锐T610 8核处理器，主频率高达1.8GHz，同时还拥有4GB+64GB内存配置，显著提升文字显示与网页刷新的处理速度。此外，海信Hi Reader阅读器还加持了3000mAh超大电池，可带来数天持续阅读，从此告别续航焦虑。

海信Hi Reader阅读器4GB+64GB 版本售价1799元。上市当天即开启定金预售，感兴趣的朋友可到京东、天猫等平台了解更多产品详情。