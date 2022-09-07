索尼首款全画幅可换镜头遥控云台电影机ILME-FR7发布

Yesky数码影像频道

【天极网数码频道】2022年9月6日，索尼(中国)有限公司正式发布了电影摄影机系统新品ILME-FR7，是索尼首款1集可换镜头设计、全画幅影像传感器以及内置旋转/俯仰/变焦(以下简称PTZ)功能于一体的遥控云台电影机。FR7兼具遥控拍摄功能和电影感画质，为众多真人秀等节目和电影创作提供了更多的可能性。

全画幅影像传感器搭配索尼丰富的E卡口镜头群2，再结合PTZ控制的灵活变焦和多角度拍摄能力，使ILME-FR7能够不再受限于位置与空间。ILME-FR7不仅带来了电影感画质和专业的操控性，更凭借其多功能连接性和多机位工作流程中的高效表现，进一步拓宽了视频制作行业的边界。在过去的两年里，远程遥控拍摄和在狭小空间内进行内容制作的需求急剧上升，而FR7的PTZ和电影感特性则能轻松满足上述两种需求。

ILME-FR7

不妥协的高画质表现

ILME-FR7采用全画幅背照式Exmor R™ CMOS影像传感器，约1,030万有效像素，支持15+级动态范围3，是索尼首款集上述功能于一身的PTZ摄像机。具备宽广的动态范围、全画幅质感的柔和背景散焦和低噪点表现，该传感器也提供了出色的高感性能，在弱光环境拍摄时感光度可扩展至ISO 4096004。

FR7采用E卡口设计，支持索尼丰富的E卡口镜头群2，包括具备出色分辨率和柔美焦外表现的G大师镜头系列。可选择的镜头焦距覆盖12mm到1200mm5，让用户可自由地实现不同创意。

ILME-FR7采用索尼E卡口设计

FR7支持索尼电影摄影机系统的诸多功能，呈现出色的电影感，包括：

l 在弱光环境下拍摄时感光度可扩展至ISO 4096004。

l 15+级动态范围3能够提供平滑的高光和低噪点表现。

l 支持图片配置文件选择，包括可呈现自然中间色调的S-Cinetone，能够还原自然的肤色，记录柔和的色彩和平滑的高光。预设图片配置文件，可帮助摄制团队在后期制作中节省更多的时间。在Cine EI模式下，基础感光度(Base ISO)可以设置为ISO 800或ISO 12800，以匹配不同的光照环境，并在保持相同预设的同时降低噪点。此模式支持索尼的S-Log3伽马、宽色域S-Gamut3和S-Gamut3.Cine等色彩空间，非常适合后期制作。

l 支持4K 120p6的升格拍摄，以慢动作呈现电影感所需的情绪表达。

便捷操控让创作视角更新颖

使用新研发的专用应用程序，可通过平板电脑或电脑网页浏览器直观控制FR7的旋转、俯仰、变焦、对焦、记录、回放和众多机内设置。该功能支持多人同时远程监控FR7的画面，以及支持在一个设备上远程监控多台FR7。得益于集成的远程可控的旋转/俯仰性能，FR7可以安装在三脚架、吊顶(配合CIB-PCM1使用)或其他拍摄时受限的位置，这样创作者就可以从独特的视角跟踪记录被摄者。FR7还与索尼的RM-IP500远程控制面板7兼容，可用于多机位制作，扩大创作潜力的同时，可减少制作工作室和其他拍摄情况下对于专业人员的需求。一个RM-IP500远程控制面板可以遥控多达100个PTZ摄像机，并具备专业的操纵杆控制旋转、俯仰和变焦操作。 此外，随机附带的红外遥控器也支持FR7的简单操作。

l 可变的PTZ操作呈现平稳的拍摄效果

旋转和俯仰速度可以在0.02度/秒到60度/秒范围内连续变化，支持超广范围内稳定平滑的运镜动作。旋转角度范围为-170°到+170°，俯仰角度范围则为-30°到+195°。

l 最多可预设100个取景定位FR7内置的网络应用程序和RM-IP500远程控制面板(需另购)可调用多达100个取景定位，预设包括摄像机方向、变焦和对焦，可一键调用。FR7还可通过以太网支持S700协议，支持从索尼的远程控制面板(RCP)和主安装单元(MSU)控制该产品，并进行固件更新8。

l 支持实时眼部对焦与实时追踪

l 快速混合对焦和PTZ功能相结合，可在广阔的区域内精确平稳地对焦于静态或快速移动的物体，即使在浅景深下，也能有效避免画面失焦。BIONZ XR™影像处理器实现了即使在侧面、仰视或者俯视时也能精确对焦人眼的性能，从而使用户更加专注于构图等操作。当使用FR7的网络应用程序时，触摸对焦可以启动实时对焦以跟踪所需的主体，在检测到眼睛时则会启动实时眼部对焦。

l 内置电子控制可变ND滤镜

内置电子可变ND滤镜可实现无缝的ND调整。自动ND功能可通过自动调整ND滤镜匹配光线变保持曝光稳定。同时该功能也支持远程操作，即便在远离摄像机时亦可轻松调节曝光控制。

丰富接口适配不同创作需求

FR7可以便捷切换输入和输出，支持IP网络流媒体传输，拥有稳定的供电系统，以及支持多设备同步功能，从而满足从简单的即插即用到复杂的专业摄制等不同制作流程需求。

丰富专业接口

l 机内XAVC录制/ RAW输出

FR7特别设计了双卡槽，支持CFexpress Type A 和SDXC存储卡，能够使用元数据录制高质量的XAVC-I格式素材，为视频创作带来了更多可能性。CFexpress Type A 存储卡的高速写入能力特别适合高比特率4K电影制作，能够稳定高效地存储大量高帧率数据，支持同步录制、中继录制、间隔录制和Proxy代理录制。 SDI输出可以将16-bit RAW信号传输到兼容的外录设备 (需另购)。

l 专业音/视频接口视频输出可以使用HDMI Type A和12G-SDI接口，远程传输也可以使用光纤接口9完成。外部麦克风或音频设备输入可通过AUDIO IN接口(5-pin XLR)，CH-1和CH-2音频使用同一接口输入。

l 以太网连接一根网线即可完成机身控制、音/视频传输和供电，简化了布线需求。FR7的以太网线接口支持多种传输协议，包括RTSP、SRT和NDI®|HX10，非常适合在网络环境中工作。FR7可以通过标准网线从外部PoE++11设备供电，无需再连接单独的电源线缆。

支持PoE++

l 多台设备同步制作TC IN接口可实现与外部设备同步时间码， GENLOCK端口可接收多台摄像设备的同步信号。此外，侧板上还设置了红色/绿色提示灯(Tally)，使演员和工作人员能够在演播室或现场的多台摄像设备中轻松识别拍摄状态。

价格和上市时间

索尼遥控云台电影机ILME-FR7将于2022年11月上旬上市，建议零售价为65,000元人民币;ILME-FR7K(SELP28135G单镜头套装)建议零售价为82,000元人民币。欲了解更多新品上市信息，敬请关注索尼中国在线商城(//www.sonystyle.com.cn/)、索尼影像圈官方微博(//weibo.com/diclubsony)、索尼中国微信公众号(微信号：sonycn_001)

关于索尼电影摄影机系统

索尼致力于打造令人印象深刻的电影感画面，通过丰富的数字电影制作经验为创作者提供操作性和可靠性更佳的电影摄影机系统，以满足高质量电影创作中的各种需求。索尼电影摄影机系统包含在影视制作行业广受好评的数字电影摄影机CineAltaV及其最新型号CineAltaV 2，在纪录片和电视剧创作中广受欢迎的全画幅电影摄影机FX9，适合灵活创作的FX6，以及索尼轻巧便携的FX3。

备注：

1 根据索尼调查，对比范围为截至2022年9月6日发布的集成云台摄影机

2 在搭配SEL100400GM、SEL200600G、SEL400F28GM、SEL600F40GM时，请将机身固定后使用

3 根据索尼测试，S-Log3模式拍摄时

4 自定义模式

5 需搭配SEL20TC增距镜

6 约10%成像范围裁切

7 单独出售

8 将于2023年初升级

9 光纤传输需配合SFP+模块(单独出售)

10 NDI®是NewTek, Inc.的注册商标。NDI®|HX是NewTek公司的一项技术。NDI®|HX升级必须从NewTek购买

11 根据IEEE802.3bt标准(Type 4, Class 8)，使用PoE++供电时，不支持内部录音和回放

索尼集团公司是一家建立在坚实技术基础上的创意娱乐公司，现运营六大业务板块：游戏与网络服务业务;音乐业务;影视业务;娱乐、技术及服务业务;影像与传感解决方案业务;金融服务业务。索尼的企业宗旨是“用创意和科技的力量感动世界”。公司在截止到2022年3月31日结束的2021财年，合并销售额达883亿美元。