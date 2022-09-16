前所未有的精细度，富士X-H2开启高像素时代

作者：佚名

【天极网数码频道】在器材的选择上，人们往往很难做到鱼和熊掌兼得。想要高像素、高画质，就必须抛弃的便携性，因此印象中似乎又大又重便与专业性挂了钩。而富士X-H2的出现改变了这样的现状，这是一款APS-C画幅的相机，在便携性上有了足够的保证，可在小巧的机身内却藏着一颗4020万像素的高像素传感器。

是的你没有看错，富士X-H2搭载了X-TRANS CMOS 5HR传感器，这是一枚背照式4000万像素超高分辨率传感器，其像素数量是上一代产品的1.5倍。

因此其配备的处理器也是X-Processor 5，其性能超前代约两倍的处理速度，从而能应对高像素图像或是8K视频的拍摄需求。

而4020万像素超高分辨率X-Trans CMOS 5 HR传感器采用更强的图像处理算法，既能提升分辨率，又不会牺牲信噪比，让画质得到了有效的保障。拿微距来说通过新一代传感器提供的超高放大倍率，使它拍摄的微距图像可做到纤毫毕现，包括那些人眼看不到的细节都一览无遗。同样在传感器改善像素结构后，能更有效地接受光学，扩展了ISO感光度。

了解富士产品的用户对富士X-H系列的高速快门一定有印象，富士X-H2也配备了超高的电子快门，最高速度可达1/180,000秒，能让它在明亮的环境中，依然能确保大光圈的使用，让用户的创作空间更大。

由于采用了X-Processor 5处理器，自动对焦性能也得到改进，基于深度学习技术的AI智能对象检测AF，可自动检测和追踪多种类型的拍摄对象，包括动物、鸟类、车辆、摩托车、自行车、飞机和火车，以及人脸和人眼，让拍摄者更加专注于创作。

除了静态拍摄上的超高分辨率，X-H2在视频拍摄能力上同样可圈可点，其支持以4:2:2 10-bit色彩进行8K/30P视频的拍摄。由于采用与X-H2S同样的散热设计，可支持最长160分钟的8K/30P视频工作时间，这对于有长时间8K视频拍摄需求的摄影师来说是一项非常实用的特性。

X-H2支持三种Apple ProRes编码器ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT，并且考虑到8K视频后期制作的便利性，录制ProRes时，X-H2还支持代理录制，如ProRes 422 Proxy。

除了F-Log外，X-H2还支持F-Log2，可以超过13档动态范围完成拍摄，提供更大的后期制作空间。

目前X-H2已在富士京东官方旗舰店发起预售，并送价值580元原装电池一枚

1. 单机身售价13390元;

2. 机身+128G超高速卡套装，钜惠999元，售价15190元;

3. 机身+XF16-80mm套装，售价16700元;

4. 机身+XF16-80mm+128G超高速卡套装，钜惠1000元，售价18499元;

欲了解更多详情请前往：富士京东官方旗舰店

https://mall.jd.com/index-1000000858.html

样张赏析：

摄影师：Russel Ord，1/4000，F2.2，ISO100

摄影师：Dong Ran，1/200，F8，ISO160

摄影师：Jin Wang，1/50，F1.4，ISO125