壹号本OneXPlayer mini Pro上架，掌机市场正处于最后的回光返照

【天极网数码频道】自从任天堂Switch在2017年大获成功之后，不少品牌都在推出自己的掌机产品，但其中出圈的却并没有多少，而Steam Deck算是这几年为数不多受到广泛关注的掌机之一。国内也一直在关注掌机市场，推出过很多基于Windows系统的掌机产品，但无一例外都石沉大海，反馈并不明显。近日，壹号本再次推出OneXPlyaer mini Pro掌机产品，并且今日上架星耀黑版本。

不像任天堂和V社那样拥有雄厚实力，壹号本、AYANEO等品牌目前还都是基于Windows系统来打造掌机产品，如此一来，运行Windows系统本身就需要占用不小的硬件资源，而Switch以及Steam Deck则是运行定制系统，用最小的系统资源占用带来最佳的用户体验。

同时Windows对于掌机并没有特别优化，这就导致往往基于Windows系统的掌机通常都会采用比较高的配置，比如壹号本OneXPlayer mini Pro就使用了R7 6800U的处理器，搭配16G内存和512G的储存，价格高达5699元。

不过即使是如此优秀的配置，运行在涨价上依然存在很多问题。首先是散热，众所周知，许多玩家不喜欢用笔记本玩游戏最大的原因就是笔记本散热太差，会造成硬件降频带来极差的游戏体验。而掌机相比笔记本不仅体积更小，热量也更难散发，所以高性能CPU的发热问题在掌机上就会被放大，也让人担心掌机峰值性能的持久性。

其次，如此高规格的CPU在供电方面同样面临不小的挑战，尤其是高负载情况下，玩家游玩一些3A大作会加速耗电，这让本就捉襟见肘的掌机电池更是雪上加霜。况且壹号本OneXPlayer mini Pro还搭载了一块7英寸的1200P屏幕，在耗电方面更加让人担忧。

高规格的配置还会提升掌机的整体售价，相比Switch 2000元左右价格和Steam Deck 2800元左右价格，壹号本OneXPlayer mini Pro高达5699的售价更是让不少玩家直呼这个价格为何不买一台笔记本来玩游戏，而是选择局限在一块7英寸的小屏幕上。

掌机市场其实从诞生以来就一直受到市场青睐，只不过这两年开始才慢慢针对3A大作来设计掌机产品。但很多厂商依然是把做掌机想简单了，在体验和性能方面无法做到平衡。任天堂是一家不会过渡追求硬件的公司，旨在用游戏为玩家带去最原始的快乐，而这种快乐可以是家庭成员之间的，也可以是朋友之间的。

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任天堂用自己在游戏领域多年来的底蕴，设计出一款款震惊世界的游戏，并且通过掌机的多样化来实现让人意想不到的操作，这是Switch的内核，也是任天堂之所以能够成为玩家口中那个“主宰世界的神”最重要的原因。

V社推出Steam Deck则不同于任天堂，毕竟V社拥有目前PC上最大的游戏平台Steam，在有着充足游戏的前提之下，V社凭借自己的体量向AMD定制芯片，并且自己打造全新的SteamOS系统，优化第三方游戏对于Steam Deck的支持。

一套组合拳打下来，Steam Deck不仅拥有丰富的游戏，在体验方面也同样让玩家满意。更重要的是，售价并不高，折合人民币2800多元的起售价，就能提供流畅的3A大作体验，也难怪这款产品会在世界范围内大火。

而反观国内掌机市场，在供应链内没有话语权，没有足够的体量去向芯片厂商定制属于自己的芯片。同时匮乏的游戏生态也让这些厂商即使推出产品，也无法进行优化，毕竟第三方游戏厂商不会主动对掌机进行优化。

所以大部分基于Windows的掌机基本上就是笔记本的缩小版，价格昂贵，性能虽然够强可是都没有找到性能与体验中间的那个平衡点，导致不少用户买回家吃灰率非常高。这也是目前国内掌机市场的主要困境，但为何即使如此还有这么多厂商愿意投入资源？

首先我们要承认的一点是，近年来随着移动游戏的飞速发展，移动端游戏收入超过PC早已成为不争的事实。而Windows掌机市场一直都是游戏市场中的一块空白领域，对于这些厂商而言，快速布局并且抢占这部分领域十分重要。

这在前两年是成立的，由于掌机产品的匮乏，Windows掌机确实可以占据自己的一席之地。但是随着Switch即将迎来迭代，同时移动平台计算能力越来越强，不少PC游戏开始移植到移动端，Switch这类掌机有着自己的游戏护城河，Windows掌机到最后还剩下什么呢？

失去核心竞争力的Windows掌机确实要好好思考一下未来的发展趋势，尤其是如今云游戏开始也渐渐发力，腾讯更是与罗技联手推出一款专门主打云游戏的掌机。从眼下来看，掌机市场还会继续繁荣下去， 但Windows掌机这样本就是无奈之选的掌机类型也许早已日暮西山。

如今看似繁荣的Windows掌机市场，或许正经历着最后的回光返照，这并非是单一厂商的问题，而是所有Windows掌机厂商都应该考虑的问题。未来Windows掌机将何去何从，如今看来已是刻不容缓亟待解决的问题了。