华为首款HarmonyOS智能门锁系列上市，融安全和智慧于一体树立行业标杆

作者：知寒

【天极网数码频道】你是否有过出门忘带钥匙，和丢钥匙的烦恼？在传统门锁时代相信大家或多或少都经历过类似尴尬，结果不但要花费大量时间和心思去寻找钥匙，甚至最后很有可能掏钱去请开锁匠，代价不菲。所以，如今有越来越多的用户开始青睐智能门锁，它凭借指纹、人脸等方式解锁，同时还兼顾各种智能化功能，确实是一劳永逸的合适选择。

但据数据统计，相比国外有超过50%的家庭用户早已用上智能门锁，国内市场用户量却远远低于这一数字，仅有7%左右。这其中最大的原因便是国内智能门锁行业品牌多如牛毛，产品质量却良莠不齐，一些电商平台中大量存在着从两三千元到数百元不等的智能门锁商品，功能宣传如出一辙，但价格差距却极大，身为消费者的我们往往看花了眼，也依然挑不出可以完全信赖的品牌和产品。

因此，当华为于3月16日推出全球首款HarmonyOS智能门锁系列，正式宣告进军智能门锁行业的那一刻，我们心中才有了明确答案。华为凭借自身强大的技术研发实力和大厂品牌优势，新发布的智能门锁系列拥有多种解锁方式，还兼顾鸿蒙系统的全场景智慧互联特性，同时在安全性方面获得国家级权威认证，真正做到了行业标杆级产品力体现。

极简高级外观，使人更愉悦

此次，华为智能门锁系列沿袭了其自家高端旗舰手机的经典「星环设计」，华为智能门锁Pro将AI 3D人脸识别摄像头和猫眼摄像头容纳在同一个区域，外观布局简洁大气，用户上手一目了然。另外，无论是室外锁还是室内锁均采用大面积中空把手设计，凸显出高端大气质感，整个产品同时兼顾高颜值和实用性，让用户每一次开门都能心生愉悦之情。

智慧“黑科技”解锁，让人更温馨

华为智能门锁Pro支持华为AI 3D人脸识别，内置华为旗舰手机同款3D深感摄像头，能够捕捉高达307200个人脸特征点，不惧怕强光、逆光、以及暗光等各种环境干扰，能够精准快速地识别出主人身份信息，从而实现无需输入密码和按压指纹直接解锁开门。而且，它还具备78°超大视角范围，这样小孩子们不用刻意抬头，大人们更不必弯腰，照样可以轻松完成人脸解锁。

与市面上的常见智能门锁不同的是，华为智能门锁Pro结合AI动态学习算法，每次解锁都能动态捕捉面容和环境变化，让用户解锁越来越快，越来越好用。

此前我家中老人由于年龄增长和长期干活的缘故，手指指纹变得不太清晰，导致会经常出现指纹无法识别等情况，还总是抱怨还不如直接拿钥匙解锁。但华为智能门锁拥有AI指纹识别，对老人小孩、湿手指纹、识别不灵敏等问题进行了专属优化，大幅提高了识别成功率。

除此之外，华为还为家里老人们准备了加密NFC卡片，这样他们每次回家轻轻一碰便能开锁，而我自己也可以通过华为手机和华为手表等设备实现一碰开锁，同样非常方便。当然，像主流常见的密码、虚位密码、远程临时密码、机械钥匙等开锁方式，也一应俱全。

华为智能门锁系列内置HarmonyOS分布式可视猫眼功能，采用1080P高清画质和150°超广角，并结合曝光增强等算法能够实现AI监测智能抓拍门外异常，同时若是有人敲门，主人也可以通过华为智慧屏的画中画功能、华为手机屏幕、或者是3.97英寸门锁彩屏更加清晰了解到门外情况，并实现远程可视对讲。例如向外卖、快递小哥说声感谢并告知他们放下东西，这种方式既增加了安全感，又方便省心。

针对大家最关心的续航方面，华为智能门锁系列采用双电池仓+8800mAh大电池容量双解决方案，充分保证门锁长时间续航。不仅如此，华为智能门锁Pro还支持反向无线供电黑科技，一旦出现电量意外耗尽等突发状况，用户可直接利用手中支持无线反向充电的手机和充电宝等，将其贴近门锁Pro无线供电识别区域，然后再通过指纹、密码、NFC等解锁方式完成一次临时开门。

金融级安全认证，令人更放心

作为每个家庭的第一道门，安全性是智能门锁绝对不能忽略的重中之重，也是大家购买选择产品的核心考虑因素。华为智能门锁系列实现了从整机认证、到软件级加密，再到硬件级加密的全方位安全设计，远远领先于业内水准。

它是首个获得CCRC中国网络安全审查技术与认证中心增强级安全认证的智能门锁，同时在软件层面通过EAL5+安全级认证，利用HarmonyOS安全微内核可以充分保障人脸、指纹等核心隐私数据本地化存储，而在硬件层面同样通过EAL5+认证，内置安全芯片可实现NFC、数字键盘密码等本地存储，即便遗失也无法被解密。

在安全告警方面，华为智能门锁系列拥有防错误试开报警、防撬报警、离家布防报警、门未关报警、门虚掩报警、劫持报警等，还会将告警信息实时推送到手机中的华为智慧生活App中提醒用户。

HarmonyOS Connect生态互联，打造家庭安防

门锁是每个家庭中至关重要的第一道入口，而在万物互联时代下更是全屋安全与智能的首要保障。作为全球首款HarmonyOS智能门锁产品，华为智能门锁系列紧紧围绕“1+8+N”的华为全场景智慧生态打造理念，支持华为智慧屏、华为手机、华为可穿戴设备、华为智能家居硬件、华为家庭摄像头等设备联动融合，为用户打造全面智慧化的家庭安防新体验。

早先有调研数据表明，高达49%的消费者愿意将华为智能门锁作为首选品牌，这背后充分说明了用户对于华为大品牌的无比信赖，同时也是对其产品过硬的质量和顶尖性能的认可。而如今，华为智能门锁系列的正式上市，从设计、功能、安全、再到全场景互联互通等全面强大的产品力表现，也向大家证明了它的惊艳和值得购买。4月19日华为智能门锁系列正式开启预售，4月28日正式开售。感兴趣的朋友们千万不要错过哦。