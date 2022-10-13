索尼豪言明年出货3000万台PS5，玩家凭什么买账？

【天极网数码频道】最近，有消息称据报道，索尼预计明年内将出货约3000万台PS5游戏机。这意味着索尼可能乐观地认为其供应问题将在2023财年大幅改善，可是索尼哪来这股自信玩家会买单呢？

一位游戏业内人士最近发布了一份报告，报告中称索尼的目标是在现在和2024年3月之间出货3000万台PS5游戏机。在预计的3000万台中，索尼认为它将在同一时间内售出1800万台。最近发布的报告称，自去年同一时期以来，索尼的PS5发货量大幅增加了近400%。

索尼似乎有信心，认为困扰PS5供应的问题已接近尾声。不久前，还有消息传出索尼准备推出新型号的PS5，并将在明年的4月份开始量产，这款新PS5最大的改变是将配备一个可拆卸的光驱，将使用游戏机背面的额外USB-C接口连接到PS5。

这款新的PS5游戏机将单独销售，或者与可拆卸光驱捆绑销售。光驱也可以单独购买，因此，如果只是光驱坏了，也无需购买新游戏机。至于价格，消息人士称光驱单独购买为100美元，约合人民币714元，就是老款光驱版和数字版的差价。

同时索尼将在明年圣诞节前完全停产老款的PS5，转而主推可拆卸光驱形式的PS5。更早之前，所以还改变了PS5内部的处理器以及结构。

款新PS5的型号为CFI-1202，内部搭载了一块代号为Oberon Plus的芯片，同样是由索尼向AMD半定制的，最大的变化就是制程工艺从原先台积电的7nm制程工艺换成了6nm制程工艺，由此使得芯片面积从300mm2m缩减到了260mm2以下，理论上还能实现更低功耗和更好散热。

可以看出在产业链以及工艺成熟的前提下，索尼在尝试改进生产方式，从而降低整体的制造成本。并且这些改进并不会影响PS5之间的性能差异，单纯是为了控制成本，所以不会对购买早期版本的PS5玩家造成困扰。

但即使索尼定下了3000万台的目标，可玩家真的会为索尼进入次世代以来的一系列昏招买单吗？自从进入次世代以来，索尼就无力招架微软推出的XGPU订阅服务，可以说是被打的节节败退，从玩家反馈来看索尼已经失去了游戏玩家的人心。

首先是索尼在次世代宣布将主机独占的游戏推上PC，这让不少因为索尼独占游戏而购买PS5主机的玩家感到十分受伤。但这是大势所趋，毕竟随着3A大作制作成本的日益上涨，为了保障游戏工作室的权益，不得不推向游戏玩家人数更多的PC平台以寻求利益最大化。

在这个基础上，索尼还宣布PS5游戏将整体涨价，即使从PS4游戏升级到PS5游戏也需要支付额外的升级费用，而微软的升级政策则是完全免费。同时索尼此前承诺的一款首发游戏可以免费升级至PS5版本，后续又改口称需要付费，遭到不少玩家的口诛笔伐，迫于压力才宣布免费升级。

这样一番操作已经伤了不少玩家的心，而索尼不仅没有反思，反而变本加厉。索尼眼红微软XGPU订阅服务，紧随其后推出了升级版的PS Plus会员服务，让原先的PS Plus会员可以升级到最新的服务。对于玩家来说原本是一件好事，但索尼往往能够将赚取人心的机会变成一场闹剧。

当升级版的PS Plus上线时，一些以索尼官方折扣价格开通PS Plus会员服务的玩家就感受到了不对劲。如果想要升级，那么玩家就需要将原先折扣优惠的钱再补给索尼才能升级到最新的PS Plus会员。如此一来，PS玩家群体瞬间就炸了，询问PS客服，而客服回应确实如此。

玩家不满的情绪在网上发酵，最后又是迫于舆论的压力，索尼才回应称这是一项技术错误，将会把多收的费用退还至玩家的PS余额中，没错是PS余额而不是原支付地址。只能说索尼将贪婪完全不加掩饰地展现在了玩家面前，如此不尊重玩家的行为也让索尼招致了不少的批评。

此外，当任天堂、微软和索尼共同面临全球经济下滑的困局时，索尼破天荒地打破了游戏主机界游戏主机发布后不提价的不成文规定，率先官宣涨价。同时任天堂和微软再次强调旗下的游戏主机不会涨价，这又引起了不小的争议。

可以看出，索尼在进入次世代以后被微软的一套组合拳打懵了，昏招频出，甚至还阻挠微软收购动视暴雪，剥夺玩家在XGPU中游玩动视暴雪游戏的权利。索尼如今的行为不仅惹来玩家的吐槽，也遭到了不少行业内人士的批评。

就是这样的索尼，是哪来的信心能够在明年出货3000万台PS5呢？微软想要众乐乐，索尼却想要独乐乐，这早已不是格局问题，这是索尼想要重现PS4的辉煌而展露出的商人嘴脸。

如今的索尼可谓是腹背受敌，就连PS玩家群体都拿不出理由再去为索尼说一句好话。昏聩一时已是大忌，如果索尼继续这样罔顾玩家的建议，一意孤行以利为先，那么索尼明年的3000万目标就只能是痴人说梦了。希望索尼可以趁早醒悟，否则玩家真的不愿再为这样的PS5买单。