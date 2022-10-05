M2版iPad Pro本月发布，或成平板市场Mini LED领头羊！

作者：骷

【天极网数码频道】9月初，苹果召开了秋季新品发布会，带来了iPhone 14系列在内的多款新品，但是却没见到网友期待已久的M2版本iPad Pro。最近有消息称，M2版本的iPad Pro将于本月正式发布，新机将会大幅提高苹果在Mini LED平板市场的份额。

分析师表示，“在 2022 年第二季度，由于 Mini LED iPad Pro 销量放缓，OLED 在高端平板电脑市场超过了 Mini LED，获得了 60% 至 40% 的优势份额，这是自 2021 年第一季度以来的首次领先。然而，随着新 iPad Pro 预计将于 10 月推出，Mini LED 面板应该会在 2022 年第三季度和第四季度恢复领先地位，每个季度至少占据 66% 的市场份额。Mini LED 在 2022 年第二季度的收入基础上保持了优势，尽管 40% 的销量来自其较高的价格。”

据悉，此次更新将会是一次全面升级，为iPad Pro带来全新的功能。苹果计划在 10 月举行新品发布活动，发布新的 iPad Pro，新的基础版 iPad，以及新款 Mac 电脑。

前代iPad Pro首次采用了独立于A系列芯片之外的M1芯片，带来了强劲的性能。这次的新iPad Pro将会搭载最新的M2芯片，这颗芯片首发于今年刚刚发布的新MacBook Air上。在Mac上的M2采用了两种不同的规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升了35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

M2还采用了16核心的神经引擎，每秒可以处理的操作次数高达15.8万亿次，比M1版本的神经引擎快了40%，并且内存速度从M1的68GB/s提升到了100GB/s，支持的内存也从16GB提升到了24GB。iPadOS 16 中新增了对处理器要求很高的台前调度功能，M2 处理器将有很大的用武之地。

此外，据传新版的iPad Pro将会支持无线充电。据彭博社透露，苹果正在为即将推出的 iPad 测试玻璃背面，而不是铝制外壳，这将允许新款平板电脑实现无线充电功能。苹果还在考虑为 iPad 增加 MagSafe，但如何实现仍是未知数。

同时，苹果还将允许iPad Pro为其他设备进行反向的无线充电，而爆料称苹果一直在测试 iPad Pro 的反向无线充电功能，可以为AirPods 或 iPhone提供电量，只需要将这些设备放在iPad背面。

预计M2的iPad Pro只有12.9英寸版本才会搭载Mini LED屏幕，而11英寸基本上只有芯片方面的变化以及一些细节方面的改进，这种变化也体现在今年iPhone 14系列中，基础版相比Pro版本的变化可以说少之又少。

在Mini LED的平板市场里，苹果的iPad Pro依然是主导者，随着新机的发布，这一占比将会继续提高。得益于Mini LED的出色表现，相信不少用户还是会更青睐这一版本。