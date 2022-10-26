魅族也要造车了？官方回应：确实在储备汽车领域人才！

【天极网数码频道】7月4日，湖北星纪时代科技有限公司与珠海魅族科技有限公司正式宣布前者将持有魅族79.09%的控股权，并将取得对魅族科技的单独控制。不少网友就在猜测，魅族这次被收购是否会趁此机会推出魅族的自主品牌汽车？

近日，魅族在招聘网站发布汽车领域岗位招聘引发网友热议，外界猜测魅族似乎要往整车制造方向发展。这些涉及汽车整车制造的岗位包括了新能源汽车销售顾问、汽车向媒介公关、高级智能座舱测试工程师(武汉)、车载系统产品经理(武汉)、智能座舱项目管理专家(武汉)、汽车零配件 / 备件订单、机械结构工程师、底盘电控工程师等等。其中，底盘电控工程师的招聘需求上写道，需3-5年及以上整车制造企业工作经验。

针对魅族疑似打算进军汽车行业，谋求人才自行造车一事，魅族科技公关回应称：“公司确实在储备汽车领域相关人才。”这也可以看做魅族确实是有这方面的打算，目前还处于前期准备阶段，不排除后续加入造车大军的队伍。

早在收购时，星纪时代董事长李书福就表示，“消费电子行业和汽车行业的技术创新和生态融合势在必行。未来智能汽车、智能手机两个行业的赛道不再单调，两者不再各行其道，而是面向共同用户的多终端、全场景、沉浸式体验的一体融合关系。通过布局手机业务，消费电子产业与汽车产业深度融合，跨界打造用户生态链，可以实现超级协同。”

魅族科技创始人黄章表示，“过往的近二十年，魅族科技始终坚守专注和极致的工匠精神，保持着对产品的执着追求，魅族科技和星纪时代紧密协作，将努力为大家打造出更好的产品。相信有着追求源于热爱的初心，魅族科技的明天一定会越来越好。”

而此前，魅族19主理人计划就发布了一个新讨论，主题正好就是手机与汽车互联互通系列功能的用户需求。魅族 19 主理人表示，作为未来出行生态中不可或缺的一环，智能座舱是当下手机圈和汽车圈都颇为关注的概念，而手机车载投屏作为关键子集也在其中扮演着极为重要的角色。同时目前市面上已经有几款产品正在接受消费者的考验，他们确实对驾乘场景体验有明显的增强，很多人也将是否支持相关功能列入选车的标准，所以魅族开启了这次需求调研。

不久之前，魅族科技就宣布称，魅族手机正式进驻领克精选商城。用户现在登录领克精选商城“Lynk & Co”APP 购买手机，可限时获赠专属好礼。这可谓是“车机”联合了。同时，海报显示魅族 18s、魅族 18X 和魅族 18s Pro 都将在领克精选商城售卖。

如今双十一活动，魅族更是推出了购买魅族手机获得领克汽车一年使用权限的活动，很难不让人怀疑魅族除了要在领克车系上搭载Flyme系统，还会推出自己的汽车品牌。

正如星纪时代董事长李书福所说，“消费电子行业和汽车行业的技术创新和生态融合势在必行。未来智能汽车、智能手机两个行业的赛道不再单调，两者不再各行其道，而是面向共同用户的多终端、全场景、沉浸式体验的一体融合关系。”魅族在软件层面的试水，以及硬件层面的探索都能给未来魅族在汽车领域带来许多经验，毕竟软硬件同时掌握在手中的好处，已经无需多言，苹果早就用珠玉在前的例子向全球证明了。

虽然魅族着手规划造车事宜，但是短时间内还无法看到成品，即使背靠吉利这颗大树也有着诸多阻碍。毕竟比起手机，汽车对于魅族而言是一个更大的舞台，如果不想重蹈手机的覆辙，那么魅族一定要做好万全的准备，牢记厚积才能薄发!