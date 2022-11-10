i7-13700参数曝光，性能接近上代i9？

【天极网数码频道】不久之前，英特尔带来13代酷睿处理器，带来多款带K系列的性能怪兽。在11代酷睿表现不佳的前提下，英特尔痛定思痛推出12代酷睿，性能提升之大甚至让用户怀疑这还是英特尔吗？而在这个基础上，英特尔再次带来性能有着十足提升的13代酷睿，并且在近日不带K版本的i7-13700处理器也遭到了曝光。

在13代酷睿的设计中，相比12代增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达 41%。第 13 代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和 DDR5 内存都达到更高的平均超频速度。

为支持第13代酷睿处理器，英特尔还更新了极具便捷性的一键超频功能Intel® Speed Optimizer，以帮助用户轻松地超频。强大的XMP 3.0生态系统提供了多种超频模块选择。与 Intel® Dynamic Memory Boost 搭配使用时，此功能可以轻松实现DDR4和DDR5内存的超频。

这些硬件上的提升也十分明显地体现在处理器上，CPU-Z的跑分数据显示，i9-13900K单线程跑分846分，多线程13054分，稳居CPU-Z单核榜首;多线程成绩比12900KF(11289 分)高出15%，比AMD R9 5950X(16 核 32 线程)高出10%，也比之前的跑分有了提升。

不过对于一些没有超频需求的玩家而言，带K版本的处理器不仅需要使用Z系列主板吗，同时CPU的价格也会更贵，将毫无性价比可言。所以不带K的13代酷睿加上B系列处理器就成了追求性价比的玩家最好的选择。

最近就有网友发现，有用户在闲鱼上架了一款尚未发布的i7-13700处理器，不过是QS正显版本，售价2699元。同时在这位卖家的介绍中提到，这款i7-13700QS版本的性能接近i9-12900K。

而最近曝光的数据中显示，i7-13700与i7-13700K核心数量保持一致，都由8颗性能核和8颗能效核组成。同时i7-13700的基础功耗为65W，睿频最高可达5.2GHz，而i7-13700K的基础功耗为105W，睿频最高可达5.4GHz。

可以看到两者在睿频方面的差距并不大，但是在功耗方面i7-13700的优势很大。不过考虑到i7-13700K有着一定的超频能力，搭配Z系列主板可以获得更强的性能，所以功耗方面也就情有可原。

但是对于玩家而言，如果i7-13700的性能接近i9-12900K，同时正式上市的价格保持2699，那么将很有可能成为今年最强的神U，甚至没有之一。要知道带K版本的i7-13700K起售价都要3499，i7-13700用2700的价格获得i9-12900K的性能完全是可以接受的。

目前英特尔已经发布了带K版本的处理器，接下来将会逐步推出13带酷睿的移动平台处理器以及非K系列的处理器。有消息称，英特尔将会在明年初的CES上正式发布非K系列处理器，届时或又将引起玩家的狂欢。