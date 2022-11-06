14家生态伙伴与华为达成合作意向，鸿蒙生态将迎来黄金时代！

【天极网数码频道】11月4日，华为召开一年一度的HDC开发者大会，并且在会上分享了有关鸿蒙生态的最新消息。HarmonyOS自诞生以来就饱受质疑，随着不断迭代不断进化，如今HarmonyOS得到越累越多用户的认可。这次华为与14家鸿蒙生态合作伙伴签署备忘录，将携手共创鸿蒙生态，共同探讨鸿蒙生态未来的方向。

此次参与签约的伙伴包括了新浪集团、网易网络有限公司、北京搜狗科技发展有限公司、百度在线网络技术有限公司、中国国际航空股份有限公司、人民网科技有限公司、北京金山办公软件股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、北京趣拿信息技术有限公司、乐元素科技股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、广州酷狗计算机科技有限公司、小沃科技有限公司、中航信移动科技有限公司总计14家公司，华为终端BG CEO余承东、华为终端云服务总裁朱勇刚，华为终端BG全球生态发展与运营部总裁戢仁贵出席签约活动。

作为一个从“0”出发的全新生态，鸿蒙始终秉持着为用户提供更好服务的理念，不断更新。而在诞生之初，华为就不断强调，，要把HarmonyOS打造成一个面向全球开发者的开源系统，希望能吸引足够多的开发者以及合作伙伴，不断丰富鸿蒙生态，共同创造基于鸿蒙生态的全新功能。

这次选择与这么多公司一起合作，就是为了在原有基础上提供更多元化的服务，并且集各自所长，将鸿蒙生态推向新的高度。如今鸿蒙全球开发者已经突破200万，累计共享了超过5000万项原子化服务，并且开源鸿蒙也已经衍生出了23个行业版本，成为码云平台上活跃度最高的中端操作系统。眼下的鸿蒙生态早已开枝散叶，成为众多开发者不可忽视的重要一环。

其中，金山办公将基于鸿蒙系统的开放性以及开创性，进一步完善产品能力，让旗下的WPS以及其他产品适配华为1+8+N设备，对接1+8+N设备的开放性服务。目前用户已经能够在华为的一些设备上体验到相关的服务，例如华为MatePad Pro 11就使用了华为PC应用引擎技术。

这项技术就是鸿蒙生态在用户体验上做出的功能进化，用户可以在平板上实现WPS桌面级别的操作，WPS目前已经完整支持在HarmonyOS上实现桌面级的体验，在页面布局、操作方式等跟桌面几乎毫无差别，能够带来更加高效的工作体验。

早在2019年初，金山WPS团队就伴随HarmonyOS的迭代进行适配，从服务预览模式到推出鸿蒙版WPS，并且基于HarmonyOS 2开发原话化服务卡片，实现功能流转、续接等提升工作效率的升级。这些都只是合作伙伴在鸿蒙生态中功能上的体现。

随着越来越多的公司选择加入鸿蒙生态，整个生态将迎来更具生命力，能够充分发挥HarmonyOS原子化服务、分布式架构、AI使能、全场景联动、更高的安全和隐私保护体验等独特技术优势。在这种趋势之下，鸿蒙生态或将迎来属于自己的黄金时代，在数字化生活中服务更多用户。