　　索尼最轻最小1F2.8标准变焦G大师镜头FE 24-70mm F2.8 GM II发布

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【天极网数码频道】2022年4月27日，索尼(中国)有限公司正式发布了新一代全画幅标准变焦G大师镜头FE 24-70mm F2.8 GM II(型号名：SEL2470GM2)。这是索尼第67支E卡口镜头，同时也是第16支G大师镜头，FE 24-70mm F2.8 GM II继承了索尼G大师镜头标志性的优异分辨率表现和柔美的背景虚化效果，作为G大师系列中使用场景最多样的镜头之一，它是为照片，视频以及双影像拍摄而设计的。

FE 24-70mm F2.8 GM II

2016年2月，索尼发布了第一款FE 24-70mm F2.8 GM镜头，凭借出色的影像画质和专业的操控获得了众多专业摄影师的认可。6年以来，随着用户的拍摄场景和使用需求变化，索尼聆听用户心声，以专业的镜头研发技术，带来了Alpha镜头系统最轻最小1的F2.8恒定光圈标准变焦镜头。

1. 进化升级的影像画质2

FE 24-70mm F2.8 GM II采用紧凑和轻量化镜身设计的同时，更进一步提升了画质表现，让用户拍摄照片或视频，都可体验到锐利且充满细节的影像魅力。在全开光圈下，也可获得高分辨率表现。镜头重新设计了光学结构，具备5枚非球面镜片，其中包括2枚高精度的XA(超级非球面)镜片，同时还采用了2枚ED(低色散)和2枚Super ED(超低色散)玻璃镜片。结合新的浮动对焦设计，该镜头可有效控制色差、像散、畸变和彗差，从而在整个变焦范围和不同光圈下，从中心到边缘的成像区域均可实现优异的分辨率表现。

47mm, F8, 0.62s, ISO 100 ILCE-7RM4A+SEL2470GM2

FE 24-70mm F2.8 GM II采用的索尼第二代纳米AR镀膜技术，通过在镜头表面覆盖均匀的抗反射涂层，即使在如户外逆光等拍摄环境下，也可有效抑制眩光和鬼影来呈现出色的清晰度。FE 24-70mm F2.8 GM II凭借先进的光学设计和新开发的 11 枚叶片所组成的圆形光圈，在整个变焦范围内均可呈现出柔美的背景虚化效果，让焦外的光斑更加平滑圆润。

新的镜头设计还使FE 24-70mm F2.8 GM II在整个变焦范围内具备出色的近摄性能，24mm处最近对焦距离仅为0.21米，70mm处为0.3米，最大放大倍率达0.32倍。

70mm, F2.8, 1.6s, ISO 100 ILCE-7RM4A+SEL2470GM2

2. 快速精准的自动对焦

通过四个索尼原创的XD线性马达、浮动对焦设计和先进的镜片驱动技术，FE 24-70mm F2.8 GM II在拍摄快速移动的物体时，可实现安静、快速、精准、可靠的自动对焦。此外，在进行30张/秒3高速连拍或者录制4K 120p视频时，也可持续精准自动对焦。

即使在缩小光圈进行照片拍摄时，FE 24-70mm F2.8 GM II 也可实现优异跟踪对焦效果，让用户在连拍时，可以根据创作意图实现更大的景深4。此外，该镜头变焦时的跟踪对焦性能约为上一代5的2倍。

50mm, F2.8, 1/2500s, ISO 1600 ILCE-1+SEL2470GM2

3. 优化的视频拍摄性能

FE 24-70mm F2.8 GM II具备恒定F2.8光圈，拥有出色的自动对焦性能，专业的操控性和值得信赖的稳定性，是视频创作的优选。XD线性马达和新开发的光圈单元使FE 24-70mm F2.8 GM II具备了安静的自动对焦性能。FE 24-70mm F2.8 GM II采用先进的技术，可显著减少呼吸效应、变焦过程中的焦点偏移和光轴偏移，从而让用户获得更为平滑的视频画面。此外，该镜头还支持索尼微单™相机中的呼吸补偿功能6。

为了满足专业视频创作者的需求，镜头具备线性响应手动对焦功能，当用户进行细微的手动对焦操作时，镜头可以实现快速、灵敏、精确及可重复的线性相应。FE 24-70mm F2.8 GM II新增7独立的光圈环，方便用户轻松、快速和直接地控制光圈，同时也可切换为安静的无级光圈模式，轻松实现平滑的景深过渡。

35mm, F2.8, 1/80s, ISO 100 ILCE-7RM4A+SEL2470GM2

4. 小型化轻量化设计

FE 24-70mm F2.8 GM II为小型化轻量化的索尼微单™系统而设计，是索尼最轻最小1的24-70mm 恒定F2.8光圈变焦镜头，用户在进行不同题材的创作时均可感受其出色的自由度和灵活性。FE 24-70mm F2.8 GM II仅重约695g，相比上一代FE 24-70mm F2.8 GM轻约20%，镜头长度减少了16mm，整体体积减少了约 18%。

5. 可靠性和优化的操控

FE 24-70mm F2.8 GM II在设计时聆听了众多专业摄影师的反馈，比上一代具备更好的操控性和易用性，包括：

l 新增变焦平滑度调节器，可调整变焦环阻尼，以满足不同变焦操控需求。

l 新增光圈环，并且具备无级光圈点按开关(CLICK ON/OFF)和光圈锁定开关。

l 2个可自定义对焦保持按钮。

l 线性响应的手动对焦设计，能够对细微的控制做出直接和线性的响应。

l 具备滤镜窗设计的新型遮光罩(滤光镜直径为82mm)。

l 重心后移优化设计，操控性和平衡性更佳。

FE 24-70mm F2.8 GM II的按钮和开关键均具备橡胶垫圈，镜头安装座也具备橡胶密封环，新的设计为镜头带来了更为优异的防尘防潮性能8，在户外使用时更为可靠。 镜头前组镜片采用氟化物涂层，可减少镜头表面沾染灰尘、油污和其他污染物，同时也更容易擦去附着在镜头表面的指纹。

此外，同期发布无线蓝牙多功能拍摄手柄GP-VPT2BT白色版，为Vlog创作者带来更为丰富的选择，当与白色ZV-1和ZV-E10相机搭配时，带来更加和谐统一的风格。

GP-VPT2BT具备舒适的握持感，操控便捷，用户可以通过手柄轻松调整相机角度或切换为桌面三脚架模式来满足不同拍摄需求，适用于Vlog、旅行摄影等不同题材的内容创作，方便随时记录精彩的瞬间。该手柄具备出色的稳定性，结合无线蓝牙连接可实现流畅的远程操控，无线缆及防尘防潮设计8让拍摄更安心可靠。

价格和上市时间

索尼G大师镜头FE 24-70mm F2.8 GM II将于2022年5月下旬上市销售，建议零售价为人民币14,499元。白色版无线蓝牙多功能拍摄手柄GP-VPT2BT将于2022年5月中旬上市销售，建议零售价为人民币900元。欲了解更多新品上市信息，敬请关注索尼中国在线商城(//www.sonystyle.com.cn/)、索尼影像圈官方微博(//weibo.com/diclubsony)、或索尼中国微信公众号(微信号：sonycn_001)。

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沈阳市和平区三好街90甲-5号百脑汇1D01A

备注：

1 截至2022年4月，基于索尼对35mm全画幅支持自动对焦的24-70mm F2.8标准变焦镜头的调查。

2 MTF图表比较。

3 搭配索尼全画幅微单™旗舰Alpha 1时，“Hi +”连拍模式，1/125s或更高的快门速度有效。 在AF-C模式下，在1/250s或更高的快门速度，最高连拍速度将取决于拍摄模式

4 使用兼容的相机并且相机的 [AF光圈驱动] 参数设置为 [对焦优先级]。 有关相机兼容性信息，请参阅索尼支持网站。

5 索尼内部测试，对比SEL2470GM。

6 兼容性信息查询：https://www.sony.net/dics/breathing/

仅在视频模式下可用。使用此功能时，视角和影像质量可能会略有变化。补偿可能无法涵盖所有情况。

7 对比SEL2470GM。

8 不保证100%防尘防潮。

索尼集团公司是世界上民用及专业视听产品、游戏产品、通信产品、核心部件和信息技术等领域的先导之一。它在音乐、影视、互动娱乐以及在线业务方面的成就也使其成为全球领先的创意娱乐公司。公司在截止到2021年3月31日结束的2020财年，合并销售额达89,994亿日元。