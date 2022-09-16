索尼FR7国内首测，乐田智作谈真人秀电影感“新物种”

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【天极网数码频道】索尼刚刚发布了具备全画幅影像传感器的遥控云台摄像机ILME-FR7(以下简称FR7)，FR7是首款采用全画幅影像传感的云台电影机产品，凭借4K 120p拍摄、15+级动态影像范围可更换镜头等设计，打破了以往监控机位画质的限制。加上遥控操作和PoE++传输方式带来的便捷性，为电影感真人秀等综艺节目带来了新的可能，是一款极具突破性的产品。国内顶级真人秀制作团队乐田智作第一时间拿到了产品并进行了测试，乐田智作成立于2011年，脱胎于湖南广电，是目前全国领先的综娱制作产业平台、专业演播厅运营商和影视生产技术服务品牌。曾参与过主流电视台与流媒体的等王牌综艺制作我们先来看一下其制作的测试短片。

此次我们还有幸采访到了乐田智作的导摄部总监周杰先生，其制作了包括《上新了・故宫》1-3季、《草莓星球来的人》和《超有趣滑雪大会》等备受观众喜爱的真人秀节目。此外，我们也有幸与资深技术专家周南先生进行了对话。那么接下来一起看一看，遥控云台摄像机FR7能否满足国内顶级团队追求的电影感真人秀拍摄需求。

周杰先生表示，索尼FX3这种轻便且具备电影级画质的设备发布之后，综艺导演组提出了更高的要求，期望可以把真人秀节目拍出电影感。但当时的痛点也很明显，那就是没有类似遥控云台摄像机FR7这种专业的遥控无人设备，所以诸如画质等设置都需要向下匹配，而当具备全画幅影像传感器的FR7发布之后，就解决了这一问题。FR7的出现让真人秀的制作设备都具备了大尺寸全画幅影像传感器，终于可以实现电影感画质的真人秀梦想。

乐田智作的导摄部总监周杰

FR7可以使用索尼E卡口的70支镜头，焦段覆盖齐全，比如搭配近期发布的全画幅广角电动变焦镜头FE PZ 16-35mm F4 G，可以通过希区柯克式变焦反推实现一些具备情绪感的画面。而搭配FE 70-200mm F2.8 GM OSS II镜头开启Super 35mm格式进行拍摄，焦距可以到达400mm，如果再上搭配2.0倍增距镜 (SEL20TC)则可以使焦距达到800mm。

ILME-FR7使用场景

索尼FR7具备双基础ISO，非常适合在暗光环境下进行创作，光照不够时可以直接调整高感，比如调整到ISO 12800，为用户提供了更多的创作空间，光圈已经不再是创作时的限制。

ILME-FR7高感测试

之前在监控设备上，如色温和焦点等设置并不能完全进行手动操作，而如果在机身上进行手动调节，则会影响拍摄的速度与进度，有时候会还错过一些重要的画面。而此次的FR7则可以在后端的平板电脑上直接控制所有参数，而且非常精准，避免了变量。云台手在控制RM-IP500摄像机遥控器时反馈非常丝滑柔顺，这样即使在推拉摇移进行拍摄时，设置也可以在平板电脑上完成，配合起来非常方便。遥控器操作可能是对于调试和安装人员会更加方便，比如已经安装完成需要调整位置时。使用RM-IP500摄像机遥控器进行追踪拍摄，平板电脑或者电脑端遥控拍摄参数设置，安装人员用遥控器进行调试设置，三种操作方式结合起来对于真人秀拍摄来说非常方便。

平板电脑遥控拍摄参数

周杰先生表示，在户外光照强烈的时候进行拍摄，需要在镜头前安装ND滤镜，而对真人秀拍摄来说，很多时候可能来不及安装调试，加上现在市面上拥有内置ND滤镜的摄影机并不多，所以之前拍摄时很容易错过一些精彩的画面。而FR7内置的ND滤镜则可以轻松完成设置，从而从容地进行户外拍摄。

内置ND滤镜

索尼FR7的自动追焦系统也非常优秀，在使用监视屏测试的时候，可以看到实时眼部对焦框一直追踪在眼睛上，监看时连睫毛都非常的清晰，索尼的自动对焦对于拍摄来说简直如虎添翼，让其可以把更多的精力放在构图和光影之上。S-Cinetone在多机位录制的时候会经常使用，直出色彩对人脸和肤色有一定的优化，看上去更加自然，并且也具备丰富的后期调色空间。

实时眼部对焦

在平时遥控拍摄时，因为需要的线缆很多，走线是一个比较大的难题，有的地方要破孔，有的地方可能要使用门夹。而索尼FR7采用PoE++的传输方式则更为便捷，只需要一根网线即可传输电力、控制和视频流信号，一根线缆出问题的概率也会更少。

支持PoE++

FR7支持CFexpress Type A卡槽录制，可以和FX6一样进行高速升格视频拍摄，例如4K120帧和2K240帧的记录，很难想象这样的设备可以支持如此强大的储存能力，与大型的电影级产品储存规格相同。FR7自带TC in BNC同步时码，此次进行FR7的测试的时候，就是用音频老师的“炸药包”同步了所有机位时间码。

通过此次对FR7进行详尽测试，周杰先生觉得FR7完全可以胜任电影感综艺节目地拍摄，今后也会采用FR7拍摄出更多优秀的真人秀节目呈现给观众。