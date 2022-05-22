聚焦生态保护 尼康为国际生物多样性日助力

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【天极网数码频道】2000年12月，联合国大会通过决议，宣布每年5月22日为“国际生物多样性日”。今年“国际生物多样性日”的主题为“为所有生命构建共同的未来”，号召世界各国通过公共教育等行动提高人们对保护生物多样性重要性的认识，携手创造更美好的未来。多年来，尼康始终将环保行动与下一代的成长紧密相连，充分发挥尼康多年来积累的经验和资源，启发更多少年儿童关注环境保护，成长为改变未来、塑造未来的新生力量。



采用使用了大量照片和插图、

以森林生物为主题的生物多样性学习教材《赤谷笔记》进行野外教学

尼康积极协助生物多样性复原计划“赤谷项目”，面向小学高年级到中学生青少年，精心设计制作了以环境保护为主题的《赤谷笔记》。《赤谷笔记》中使用了大量照片和插图，以森林生物为主题，让孩子们在充满趣味的图文中了解更多生物多样性的知识。尼康还组织青少年开展实地学习，近距离感受自然的魅力。

“赤谷项目”是研究人员深入赤谷森林中，为保护和复原生物多样性进行深入调查和实证实验。尼康从2006年开始参与“赤谷项目”，为调研工作提供了数码相机、双筒望远镜等光学产品。2016年起，来自尼康的员工也积极报名担任志愿者，参与保护森林的实证研究工作。

2018年起，为了协助该项目开展的野生动物栖息调查，尼康影像事业部针对“赤谷项目”开展的野生动物监测调查工作开发了拥有深度学习功能的动物图像自动检测技术，并将根据调查情况进行进一步改良，以便有效提升图片检索分析效率。

此外，尼康还与国际环境教育公益组织环境教育基金会(Foundation for Environmental Education)合作，在环境教育教材《Light on Small》的开发中引入尼康便携式显微镜“Fable Photo”，目前教材已应用于荷兰的多所学校。

保护生物多样性是推动可持续发展的重要一环，尼康将继续致力于公共利益，有效利用技术、技能等丰富资源，针对下一代开展包括环境教育在内的丰富活动，与青少年共同成长，为构建“所有生物共同的未来”贡献力量。