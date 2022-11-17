苹果M芯片之后，高通也开始发力PC市场，推出定制内核Oryon

【天极网数码频道】11月16日，高通在三亚和夏威夷两地同步举办2022骁龙峰会，并且发布新一代骁龙8平台，推出骁龙8 Gen 2芯片，在移动端带来巨大升级。不过在苹果推出M系列芯片之后，高通也坐不住了，开始加大在PC领域的投入。这次在大会上，高通就公布了新一代定制ARM内核的名称“Oryon”。

不少人认为这是高通吹响的反攻号角，一直在移动领域有所建树的高通这次瞅准PC市场，很大程度上也是受到苹果的影响。苹果在自己的部分终端产品上使用自研的M系列芯片，得益于优秀的能效比和强劲的性能受到市场青睐。苹果M系列芯片的成功让高通坐立难安，也想分得一杯羹。

早在去年1月份，高通就收购了芯片创业公司Nuvia，而这家公司的创始人正是苹果首席架构师，此人参与了A7到A14的芯片设计，并且Nuvia当时正在开发一种可定制内核和服务器芯片，这也是高通想要染指PC领域所必须的。

因为这项收购，高通不惜跟ARM公司撕破脸皮对簿公堂，ARM指出，由于高通试图在未经ARM同意的情况下转让ARM对Nuvia专利许可，而Nuvia的许可已经在2022年3月被终止的情况下，ARM做出了多次真诚的努力沟通，以寻求解决方案，但结果令人失望，这件事未能得到妥善的解决。

高通方面想要快速布局PC领域，那么使用自主研发的ARM内核来提升PC性能就显得十分有必要。目前高通所有移动平台的芯片都是基于ARM公司的公版架构或是在此基础上进行魔改的版本，ARM公版架构性能方面一直落后于苹果，这也是高通收购Nuvia重要的原因之一。

定制芯片能够让高通拥有整个堆栈，无需再依赖ARM公版架构，这也意味着高通可以向苹果、英特尔以及AMD那样生产自己的CPU。高通曾经就多次尝试布局PC市场，推出过骁龙8cx系列芯片，这些芯片被用于Windows ARM版本和Chrome的笔记本中，并没有取得很好的成效。

而高通收购的创业公司Nuvia，早在被收购之前就展示过旗下自研架构芯片Phoenix，同样基于ARM打造芯片却在性能上相较AMD Zen 2架构芯片提升了50%，而功耗反而降低67%。这样的路数似乎有些熟悉，没错就和当初M1推出时暴打英特尔一样。

随着用户对笔记本要求的越来越高， 很多用户希望厂商可以提供一台性能足够强劲同时功耗够低的笔记本产品。采用ARM架构打造而成的芯片恰好满足这一需求，这也成为如今笔记本开始ARM化的重要原因之一。

不过这个将是一个漫长的过长，苹果能够如此果断地从X86过渡至ARM架构，主要靠的还是苹果完全自主化的软硬件，高度统一适配的生态使得苹果可以最大程度上避免过渡期带来的负面反应。

高通此次推出Oryon内核，想要加速笔记本ARM化的进程，虽然在会上高通并没有透露更加详尽有关该内核的信息，但是从高通演示文稿中也足以看出高通对这颗核心抱有很大的期望。而基于该内核的芯片将定于今年下半年向OEM厂商提供样品，并且将于2024年正式商用。