Q3全球TWS耳机出货量排行榜：苹果独占鳌头

【天极网数码频道】自从苹果推出AirPods系列耳机以来，TWS耳机市场开始蓬勃发展。用户也由当初质疑AirPods到如今成为该系列产品的忠实拥趸，AirPods究竟有何魅力？最新统计数据显示，2022年第三季度，全球TWS耳机市场出货量达到7690万部，同比增长6%，也是个人智能音频设备中唯一保持增长的品类。

而这之中，苹果就占总量的31%，其后分别为三星占据10%、boAt占据5%、小米占据4%、Skullcandy占据3%。苹果AirPods系列TWS耳机不仅独占鳌头，甚至比后面四名加起来的出货量还要高。

这种情况其实在苹果设备中已经不是第一次出现，就像当初乔布斯推出初代iPad，不仅打开了平板市场，也让iPad系列成为平板市场的主宰。苹果作为一家巨头级别且业务遍布全球的科技公司，在新产品以及创新方面一直都相对保守，除非能给用户带来极佳的使用体验，否则不会轻易推出新产品。

而AirPods就是苹果在权衡体验以及性能之后推向市场的产物，彼时的用户还没见过这种只有两个耳机却没有线的奇怪品类。在那之前，谈起无线耳机，更多用户想到的还是颈挂式的蓝牙耳机或是单个蓝牙耳机。类似AirPods的TWS无线耳机第一次出现，不仅伴随着用户的诧异，还有对其价格的争议。1288元的价格，比起带线的Apple EarPods价格贵出太多，而且熟悉苹果的用户都知道，苹果音频设备几乎没有音质可言，淡如开水的音质也令不少用户认为这款产品不值这个价。

但后来AirPods却并未如用户所想那般，成为苹果最不受欢迎的产品，反而刚刚推出的AirPods Pro 2被认为是今年最值得购买的苹果产品之一。其中很大一部分原因就是AirPods提供了优秀的佩戴体验，在佩戴舒适度上，苹果甚至收集全球上万人的耳型，只为给用户带来最佳的佩戴体验。

而且苹果还在AirPods耳机中搭载自研的芯片，有充足算力的情况下在使用体验上降低与终端设备的连接延迟，同时提高稳定性。不过这些特性其他厂商同样能够提供，但为何只有苹果的AirPods吞下了大部分市场份额呢？

生态，才是苹果的大杀器。 依托苹果自研硬件与自研系统的深度结合，AirPods在生态层面可谓玩出了花。得益于苹果旗下设备软硬件的高度统一性，AirPods能够在任何苹果设备中无缝衔接，这样的体验是单靠硬件厂商无法做到的，而这恰恰就是苹果最大的优势。在生态护城河中，苹果可以让AirPods实现更多功能，同时保证这些功能的独特性。

随着计算音频崛起，苹果自研芯片在其中发挥了不小的作用，尤其是之后发布的AirPods Pro系列，将计算音频诠释得淋漓尽致。无论是空间音频，还是卓越的降噪能力亦或是自适应通透模式，计算音频的身影随处可见。苹果强大的技术力，使得这些功能在AirPods Pro系列中显得无可匹敌，自然就会吸引大批用户。

最关键的是，不少安卓用户也十分青睐AirPods系列产品，即使失去生态的某些特性，也要选择AirPods与安卓手机的搭组合，很大一部分原因就是AirPods确实在综合体验上，可以提供更强的体验。出色的外观设计，加上在广大用户中有口皆碑的降噪性能，即使脱离苹果生态依然可以保证80%左右的功能特性，使得这样一款深度绑定生态的产品，在安卓阵营依然有着不小的竞争力。

所以AirPods能够拿下这么多市场份额，除去苹果自身的生态护城河之外，优秀的硬件素质加上超过同期产品的技术力，使得苹果TWS耳机成为用户心中的口碑之作。