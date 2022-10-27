A7R5补齐前代短板，但索尼手里仍捏着王炸

【天极网数码频道】如果你没有看昨晚A7R5的线上发布会，那我先告诉你一个坏消息和一个好消息。坏消息是传感器没变，依然是A7R4那块6100万的cmos。好消息是除了传感器其他都有变化。

很荣幸在看完昨晚的发布会后，今天下午就能体验到新发布的A7R5真机。先说下我真机上手后的感受：A7R5是目前能排到T1级别的双影像拍摄器材，以它现在的表现来看是拍摄生态、风光、人像的摄影师们，以及Vlogger、中度视频创作者们的首选机型。

爱不释手的4轴多角度翻转屏

对使用过A7S3、A7M4的用户来说，A7R5的机身设计、按键布局几乎没有改变，这类标志性的家族式设计，高情商说法叫降低用户的学习成本，低情商说法就是节约开模费。正当我准备继续带着调侃的心情看下去时，4轴多角度翻转屏出现了!OHOHOHOHOH!

或许有人会不解，不就是能多翻几个角度么，至于这么夸张吗？还真至于。先说侧翻，很多人像拍摄都会选择竖构图，为了能拉长身形通常又会选择低角度拍摄，而对于像我这样身高较高的摄影师来说，无法侧翻构图简直要了命，身边为此换门的摄影师都不在少数。并且侧翻不仅能快速手动切换焦点，同时在录制视频时还能向前翻转作为监控，大大方便了单兵拍摄时的构图问题。

再说上下翻折，前面说到单兵的视频录制需求，但在小团队拍摄时需要在机身侧面插上HDMI、麦克风、耳机等线材，若是只有侧翻设计就限制了他们的使用，而上下翻折的设计就能很好的满足小团队创作时的需求。因此4轴多角度翻转屏平衡了不同拍摄时的监看需求，实在是太香了!

独领风骚的AI智能芯片

如果说4轴多角度翻转屏是小部分人的自嗨，那AI智能芯片就是所有人的狂欢。难以置信A7R5居然搭载了一块基于深度学习的AI智能芯片，不仅能用于处理大量数据，还能为对焦系统带来质的飞跃。

首先是更加丰富的识别范围，A7R5在原有的人、动物/鸟类、动物、鸟类的主体类别上，扩展出了昆虫、汽车/火车和飞机。是的，我知道你要说什么~没错，上面罗列的主体别家也有，但A7R5通过AI智能芯片的算法后，能更快且更准确的识别拍摄主体的部位，比如人和动物的头部、躯干，车子和飞机的前脸、整体。这不就卷起来了么!

其次我们再看对人的对焦。A7R5具有人体姿态识别的能力，官方给到的说明是：它可智能预测和处理人的身体姿态信息，即便人物比例很小，或者在脸朝向侧面，朝向下，或者背光等无法清楚辨别人脸特征的情况下，相机依然可以智能识别主体的姿态信息，准确识别身体、头部、眼睛的位置，并持续跟踪。从现场体验来看，这项能力已经和动作捕捉很类似了，只要画面中有人物出现，无论是否戴帽子、墨镜甚至是头盔，A7R5都能很好的锁定并进行追焦。

如果你以为能抓住眼睛就很强的话，那现在A7R5已经能锁定眼球了。同样也是通过AI智能芯片的新算法，可提供精确到单个像素级别的检测和控制，不会再出现大光圈镜头对焦再眼睫毛的情况了。另外，AI智能识别还能提升曝光和色彩还原的准确性，从而更好的展现人物细节和肤色。

当之无愧的画质旗舰

上面介绍的功能对于人像摄影师来说非常实用，那作为R系列相机怎么能少了风光摄影。虽然这次新品在像素上没有提升依然是6100万，但A7R5提供了像素转换多重拍摄功能，并且还是升级过的版本。此前这项功能只能拍摄相对静止的画面，而现在它能自动检测和矫正小的像素级位移，大幅度提升合成照的最终效果。

如果老功能的升级不能打动你，那新功能的加入呢!没错，万众期待的对焦包围功能终于来了，开启功能后选择好拍摄范围及拍摄张数后进行拍摄，你可以从中选择一张对焦点满意的照片，或是将这些照片合成一张景深清晰的照片。

最后说说视频方面，A7R5给到了“用户可以不用但不能没有的”8K录制功能，新品支持以XAVC HS格式拍摄高分辨率、高质量的8K(7680x4320)24p(25p)视频。以及4K 60p和4K 30p 6.2K超采样无像素合并的4K视频拍摄。有人说了呀，怎么不给8K30p和4K120p格式呢。

呃...我想说这尽管是新品，可它也不能被刺A1大哥脚踩S系列兄弟呀。再说了终究它只是R系列产品，主打的是高像素、高画质才是它的定位，给到8K 24p(25p)录制和4K 60p、4K 30p 6.2K超采样已经非常不错了。这也是我为什么开头说它能满足Vlogger和中度视频创作者的原因了。

体验总结

由于是初体验，很多功能还没有提及，但总体来说A7R5的上手感受是相当不错的。能看出来索尼这次给到新机的功能和配置，是比较多也比较全面的，没有明显的短板之处。而最让人感到“可怕”的是，A7R5既满足了该系列用户的升级需求，又没让索尼放出真正的王牌(毕竟此前猜测的8000万像素cmos和1亿像素cmos可不是空穴来风)。很难想象当AI智能芯片配上王炸的时候，会出现怎样的化学反应。只能说索尼作为微单相机的领头羊，依然有着深不可测的技术储备。友友们要抓紧咯!