索尼再发电视新品，全系升级Mini LED，16999元起售

作者：骷

【天极网数码频道】6月23日，索尼为我们带来“实力派，芯玩家”的2022电视新品发布会，正式在国内发布今年的电视阵容。

相较于前几个月在国内先行上市的X90K系列，本次的发布会则是带来定位更为高端的系列产品。

对比去年的X系列，今年的X90K则取代了去年X95J旗舰LCD电视的定位，而X95EK也是顺应市场潮流开辟了一个全新的Mini LED产品线，同时画面天花板Z系列也是升级到了最新的Mini LED屏幕。

本次的BRAVIA XR新品将全系搭载全新升级的XR认知芯片，并且结合索尼的XR动态背光系统大师版、XR特丽魅彩MAX技术以及多声道屏幕声场技术等多项索尼自研音画技术，精准控制不同显示面板，将为用户带来震撼的音画体验。

画谛系列的Z9K搭载了一块8K的Mini LED屏幕，拥有数千个分区背光，精准控制每个分区的独立光源，带来无与伦比的HDR效果，并且多声道的屏幕声场以及前置低音炮将营造出沉浸式的3D环绕声场。

XR-Z9K售价：

85英寸：79999

75英寸：44999

而由去年X95J全面进化而来的X95EK则搭载了一块4K Mini LED屏幕，同样拥有数千个分区背光，在XR技术的加持下有效增强了原生对比度和色域，让整个画面更具立体感。

XR-X95EK售价：

85英寸31999元

75英寸24999元

65英寸16999元

接下来的A95K则是采用了最新的4K QD-OLED面板，QD-OLED结合了OLED与量子点LED的优势，与传统OLED面板相比，在色彩和亮度方面大幅提升。得益于OLED技术天生的高对比优势，A95K能在纯黑画面下能够给用户呈现极致的黑色，让画面的微小细节都清晰可见。

XR A95K售价：

65英寸27999元

此次的A80EK和A80K为我们带来了4K的OLED屏幕，而A80EK和A80K的唯一区别就是A80EK比A80K多了一个摄像头，同样拥有旗舰级的OLED屏幕，具备出众的音画体验。

XR A80EK售价：

77英寸：26999

65英寸：17999

55英寸：11999

XR A80K售价：

77英寸：25999

65英寸：16999

55英寸：10999

索尼还为用户带来了全新设计的遥控器，终于让用户摆脱了原先极其难用的遥控器，并在高端电视的遥控器上加入了背光功能。

此外部分产品摄像头的加入为电视提供了更加多样化的交互方式以及用户场景，摄像头会根据用户所在方位智能调整显示效果以及声音呈现方式，让用户无论坐在哪，怎么坐都能够享受索尼电视带来的极致视听体验。

本次国行产品还为国内用户进行了本地化适配，加入了AI语音操控、智能互联以及接入并整合国内的流媒体平台。