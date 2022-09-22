腾讯×罗技掌机官宣10月17日上市，不在国内发售！

作者：骷

【天极网数码频道】早前，就有消息表示，腾讯将会携手罗技推出一款定位云游戏的掌机，并且会在今年晚些时候推出这款产品。

如今，这款云游戏掌机已经在罗技G官网开启预售，零售价为349.9 美元，约合2453.43元人民币，首发价299.99美元，约合2102.93元人民币。

从照片上来看，这款掌机采用了白色的机身，非对称摇杆设计，带有适配手掌的握把，还有专用的 G 键。上手的图片中可以看出这款掌机在握把、扳机都做了防滑纹理，在握持感方面应该会舒服很多。背面印有罗技标志性的G字样，上面则是开关、音量键以及接口等。

游戏内置了Google Play、Xbox 云游戏、英伟达 GeForce NOW、Steam、Chrome、YouTube 等。据悉，这款产品将会采用安卓系统，主要面向云游戏，配置较低，售价却并不低，但是对于一款主打云游戏的硬件设备来说，确实已经够用了。

罗技 G 云游戏掌机尺寸为 256.84 mm x 117.21 mm x 32.95 mm，重量为 463g，同时搭载了高通骁龙 SM7125 处理器，也就是骁龙 720G芯片。配备了4GB LPDDR4 内存和 64GB 存储，支持 Micro SD 卡拓展。该机配备 7 英寸 1920 x 1080 FHD 的 IPS LCD 屏，最高亮度 450nits，支持 60 Hz 刷新率。

骁龙720G于2020年发布，支持4G网络，配备了2.3GHz 的双核 A76 + 1.8GHz 的六核 A55，GPU 为 Adreno 618，曾搭载于千元档的 iQOO U1 手机，所以性能就是 2020 年的千元机水平。不过这对于一款聚焦云游戏的掌机来说，性能方面依然绰绰有余，主要还是看腾讯如何提供更好的游戏服务以及用户体验了。

虽然这款掌机内置了云游戏服务，但是相应的订阅都需要玩家自行购买。同时因为搭载的是安卓11系统，所以理论上将会支持所有的安卓游戏，这也意味着玩家可以通过模拟器来运行其他平台的掌机游戏。不过碍于这颗孱弱的芯片性能，实际手游效果以及模拟器效果可能都不太理想，所以玩家应该还是以云游戏为主。

这款产品将于10月17日正式在北美开售，也不出意外地并没有进入国内市场。其实这也在预料之中，且不说国内玩家是否能接受这样的云游戏产品，目前就连云游戏最基本的低延时在国内目前都还无法做到。

这是因为这款掌机所内置的云游戏服务都是国外的云游戏平台，服务器都部署在海外，物理硬伤决定了国内玩家如果想要体验云游戏就要顶着极高的延迟，这会大幅降低玩家的游戏体验。也有玩家表示，这款掌机可以拿来运行腾讯的云游戏平台。

目前国内的审查机制决定了所有云游戏也会经过审查，像比较火热的《刺客信条》系列，《使命召唤》系列都未曾出现在腾讯云游戏平台上，该平台还只是腾讯自家的网游居多。所以一款只能玩部分游戏的掌机，在国内又能有什么市场呢？

这也是为何主机御三家任天堂、索尼、微软的产品在进入国内后都会有一个本地的游戏商店，其中上架的游戏都必须经过审查。所以即使这三家大厂也有云游戏，但都没有在国内推出相应的服务。

忽略本身性能所带来的限制，那么仅作为一个云游戏掌机来看的话，这个掌机也算有点竞争力吧。可是一旦碰到无网络的情况，云游戏掌机就无法像普通掌机一样运行本地游戏，这也说明了云游戏掌机使用场景的局限性。

所以对不少玩家来说，与其买一台纯正的云游戏掌机，还不如在现有手机上再多加个游戏手柄玩来的更划算也更便捷？