索尼PS VR2将至，VR市场或迎春天？

【天极网数码频道】最近有机构发布报告称，2022年全球VR设备出货量约为858万台，同比减少5.3%，除去通货膨胀以及经济下滑等原因，厂商新机型的延迟发布加上产品力不足同样影响了该品类设备的出货量。不过报告指出，随着索尼PS VR2明年发布，明年的VR市场将会有一次小增长。

索尼PS VR2目前已经开启预售，官方建议零售价为549.99美元或4580港币，折合人民币约4004元或4246元，PS VR2控制器充电底座的建议零售价为398港币，折合人民币约369元。作为一款VR设备，其售价甚至高于PS5的整机售价，PS5刚发售时光驱版的建议零售价仅为3899元。

索尼还强调明年正式发布时会同时推出超过10款游戏内容，包括第一方的《地平线：山之呼唤》以及第三方的《生化危机：村庄》。不过即使如此，这样的定价依然惹来忠实索粉的吐槽，认为游戏阵容过少无法支撑这个售价。

而索尼同样意识到了这个问题，所以才会在PS5推出整整两年之后，才准备发布迟到已久的PS VR2设备。这期间索尼除了打磨PS VR2的硬件之外，也在等待首发PS VR2游戏发完成开发。毕竟作为一款VR设备，如果上市初期空有硬件没有生态内容，那么很可能导致上市后口碑下滑，让之后销售陷入停滞，等到优秀游戏上线时已经错过最佳销售时机。

所以索尼已经在生态方面做出了自己的努力，可是对于玩家而言，花费几千块购入一台只能游玩十几个游戏的设备，确实有些不划算。但生态问题，同样是其他VR设备的痛，也是目前所有VR设备所面临的困局。

有不少购买VR的用户表示，目前VR头显的体积以及重量依然是产品痛点，虽然不少厂商推出有着更好佩戴体验的产品，但总归在体验上还差点意思。而最大的原因还是生态内容的缺失，用户购买VR设备回家，首先是兴奋，可这股劲消散之后，平台的内容就是留住用户的关键。就目前来看，生态内容不足以提供更强的吸引力来让用户进入VR世界。

虽然近年来元宇宙的概念十分火热，同时Meta宣布改名，国内的大厂也先后表示布局元宇宙市场，但在概念落地情况方面来看并不乐观。从国外出名的元宇宙游戏《Sandbox》来看，其几乎20年前的游戏画质让不少玩家诟病，更不用说顶着VR头像那样需要高分辨率才不会有锯齿感的画面，整体体验是十分糟糕。

所以从内容角度来看，无论是索尼这样的游戏大厂，还是其他专注VR领域的公司，都面临内容生态匮乏的问题。即使明年索尼PS VR2能够带动一部分玩家关注VR设备，但是其影响力终归有限，想要提振VR市场的信心，在内容方面没有得到解决之前，或许还会继续眼下的现状。

此外，报告中预计明年索尼PS VR2将会出货160万台，对于不够大的VR市场而言，这样的数据确实非常亮眼，但是在索尼付费会员都已经高达4500万的前提下，这样的成绩显然不是一个好成绩。尽管目前还仅仅只是猜测，但是仅凭索尼一家，目前来看无法对VR市场带来实质性的影响。